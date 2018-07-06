"Богатый фермер или гламурный тракторист?" Позолоченный "Беларус" повеселил украинцев (фото)

В сети показали необычный трактор, сфотографированный в Украине

Трактор "Беларус" в золотом окрасе повеселил пользователей социальных сетей. Соответствующий снимок транспортного средства был сделана в одном из городов Украины.

"Судя по всему, владелец/водитель этой машины любит красоту и гламур. Однако не спешите искать этот трактор с целью "откусить" кусочек золота - трактор просто окрашен пленкой золотого цвета. Кстати, обратите внимание, машина абсолютно новая", - пишет "Автоцентр".

Позолоченный "Беларус" (фото: autocentre.ua)

"Где еще, как не в Украине, можно встретить трактор, оклеенный пленкой под золото?" - написал в соцсети один из пользователей.

"Богатый фермер или гламурный тракторист?" - задал риторический вопрос другой юзер.

Отметим, что такой трактор был представлен на агровыставке в Киеве, которая состоялась совсем недавно.

Позолоченный "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

Позолоченный "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

Позолоченный "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

"Бесплатная PR-идея для тракторного завода: золотой трактор с агровыставки в Киеве угоняют цыгане", - пошутил еще один пользователь.

Напомним, что в Одесской области на поле возле села Войничево Захаровского района появилась нецензурная надпись. По слухам, авторство принадлежит руководителю фермерского хозяйства "Садок" Анатолию Кандаурову из села Глибокояр.