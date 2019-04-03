Что будет с автошколой, где Зайцева получала права: подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Виновница ДТП в Харькове получила водительские права после прогулов

Алена Зайцева получила водительское удостоверение в декабре 2015 года в автошколе в Харькове, которую могут закрыть уже 4 апреля 2019-го. Причиной возможного лишения лицензии послужило выявление в ней полицией целого ряда нарушений. Об этом 3 апреля заявил глава Национальной полиции Харьковской области Олег Бех на брифинге, передает местный ресурс NewsRoom Kharkiv.

Напомним, что Зайцеву приговорили к 10 годам тюрьмы за жуткое ДТП в центре Харькова на улице Сумская 18 октября 2017 года, жертвами которого стали шесть человек.

В автошколе, где выдали права будущей виновнице резонансной аварии, правоохранители во время проверки обнаружили нарушения. После этого деятельность учреждения приостановили.

Харьковские правоохранители выяснили, что Зайцева прогуливала занятия в автошколе. Причем не одна она.

В рамках досудебного расследования по статье 367 Уголовного кодекса (служебная халатность) полиция выясняет, нарушало ли руководство курсов нормы законодательства.

Завтра судьбу харьковской автошколы будет решать в Киеве Главный сервисный центр МВД. Как рассказал Бех, вопрос о лишении учреждения государственной акредитации будет обсуждать комиссия на заседании.

Фото: УНИАН

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.

Также мы писали о том, что новые правила получения водительских прав в Украине в 2019 году предусматривают внедрение европейских стандартов выдачи автомобильных прав. Соответствующий законопроект уже рассматривают в МВД и планируют утвердить в конце апреля.

Напомним, что в резонансном деле о ДТП на Сумской появился новый поворот - в Харьковский апелляционный суд 1 апреля поступило уголовное производство по обвинению Зайцевой и Дронова.