Получение с 24 лет: как изменятся правила выдачи водительских прав

Новые правила получения водительских прав в Украине (коллаж РБК-Украина)

Новые правила получения водительских прав будут утверждены через месяц

Новые правила получения водительских прав в Украине в 2019 году предусматривают внедрение европейских стандартов выдачи автомобильных прав. Соответствующий законопроект уже рассматривают в МВД и планируют утвердить в конце апреля. Об этом информирует официальный интернет-ресурс Министерства внутренних дел Украины.

Недавно Министерство внутренних дел опубликовало на своем сайте большой проект закона, который предусматривает внедрение в Украине европейских стандартов выдачи автомобильных прав. Через месяц на заседании правительства закон должны утвердить, а впоследствии – отправить на рассмотрение парламента. В случае успешного принятия депутатами в Украине начнут по-новому выдавать права.

Прежде всего, МВД намерено существенно расширить перечень категорий водительских прав. Больше всего "достанется" мототехнике. Сейчас в стране действуют две категории: А1 (мопеды) и А (мотоциклы). Им на смену придут сразу 4:

АМ – мопеды с мотором до 50 куб. см или 4 кВт (для электробайков).

А1 – мотоциклы с мотором до 125 куб. см или 11 кВт.

А2 – мототехника с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг.

А – более мощные мотоциклы.

Примечательно, что на первые две категории, как и сейчас, права можно будет получить начиная с 16 лет. А вот А2 выдадут только 18-летним. За руль же настоящего мотоцикла допустят только людей старше 20-лет. При этом необходимым условием является 2-летний опыт управления подобной техникой. А вот водителям автобусов и тягачей права и вовсе начнут выдавать с 24 лет.

Кроме всего прочего, поменяется срок действия выданных удостоверений. Сейчас их выдают на 30 лет. Эта цифра будет сокращена в 2 раза – до 15 лет. Водители автобусов и грузовиков должны будут подтверждать свои навыки каждые 5 лет.

Подорожают и сами права как таковые. Сегодня при выдаче документа водитель обязан заплатить 245 гривен сбора. По новому закону сумма увеличивается до половины прожиточного минимума. На конец 2019 года - это будет эквивалентно 912 гривнам.

Ранее мы писали, что штрафы украинским автомобилистам повысят в 10 раз.

Напомним, МВД рассматривает возможность получения прав без специальных курсов.