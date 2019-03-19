Получение с 24 лет: как изменятся правила выдачи водительских прав

Новые правила получения водительских прав будут утверждены через месяц
Новые правила получения водительских прав в Украине в 2019 году предусматривают внедрение европейских стандартов выдачи автомобильных прав. Соответствующий законопроект уже рассматривают в МВД и планируют утвердить в конце апреля. Об этом информирует официальный интернет-ресурс Министерства внутренних дел Украины.
Недавно Министерство внутренних дел опубликовало на своем сайте большой проект закона, который предусматривает внедрение в Украине европейских стандартов выдачи автомобильных прав. Через месяц на заседании правительства закон должны утвердить, а впоследствии – отправить на рассмотрение парламента. В случае успешного принятия депутатами в Украине начнут по-новому выдавать права.
Прежде всего, МВД намерено существенно расширить перечень категорий водительских прав. Больше всего "достанется" мототехнике. Сейчас в стране действуют две категории: А1 (мопеды) и А (мотоциклы). Им на смену придут сразу 4:
Примечательно, что на первые две категории, как и сейчас, права можно будет получить начиная с 16 лет. А вот А2 выдадут только 18-летним. За руль же настоящего мотоцикла допустят только людей старше 20-лет. При этом необходимым условием является 2-летний опыт управления подобной техникой. А вот водителям автобусов и тягачей права и вовсе начнут выдавать с 24 лет.
Кроме всего прочего, поменяется срок действия выданных удостоверений. Сейчас их выдают на 30 лет. Эта цифра будет сокращена в 2 раза – до 15 лет. Водители автобусов и грузовиков должны будут подтверждать свои навыки каждые 5 лет.
Подорожают и сами права как таковые. Сегодня при выдаче документа водитель обязан заплатить 245 гривен сбора. По новому закону сумма увеличивается до половины прожиточного минимума. На конец 2019 года - это будет эквивалентно 912 гривнам.
Ранее мы писали, что штрафы украинским автомобилистам повысят в 10 раз.
Напомним, МВД рассматривает возможность получения прав без специальных курсов.