Bugatti показала самый дорогой автомобиль в мире: невероятные фото и видео

Гиперкар Bugatti La Voiture Noire сделан в единственном экземпляре

Bugatti выпустила гиперкар La Voiture Noire, который стал самым дорогим в мире автомобилем.

Так, "черный автомобиль", созданный компанией в единственном экземпляре на базе другого знаменитого гиперкара Chiron, уже отправился к коллекционеру, имя которого не называется.

Но известно, что богач заплатил за машину "всего" 16,7 млн евро. К слову, ходят слухи, что автомобилем завладел Фердинанд Пих - бывший глава Volkswagen Group и внук легендарного Фердинанда Порше.

Bugatti La Voiture Noire (фото: bugatti.com)

Добавим, что новое творение Bugatti получило кузов, изготовленный вручную из углеродного волокна, а также дизайн в стилистике модели Type 57SC 1936 года.

Bugatti La Voiture Noire (фото: bugatti.com)

Под капотом у La Voiture Noire восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1500 лошадиных сил с крутящим моментом 1600 Нм. До 100 км гиперкар разгоняется всего за 2,5 секунды с максималкой в 420 км/ч.

Bugatti La Voiture Noire (видео: YouTube/Shmee150)

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