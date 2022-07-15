Какие самые распространенные проблемы с авто возникают у украинцев во время войны

Как показывают данные опроса "OLX Авто", большинство водителей легкового транспорта передвигаются в пределах города (таких 69,4% из всех 2 856 респондентов). А на поездки на дальние дистанции машину используют 18,2%.

Среди принявших участие в опросе почти 64% водителей пользуются машиной ежедневно, а недавно стали владельцами подержанных авто - 10%.

Разбитые из-за боевых действий дороги, поездки на "дальняки" стали для автовладельцев дополнительным вызовом. Выяснилось, что у более чем 51% опрошенных водителей ломался транспорт на протяжении войны.

Какой ремонт чаще делают водители

Результаты опроса показали, что самыми распространенными (27,6%) бедами были проблемы с двигателем или ходовой.

Незначительное обновление машины делали 19,3% опрошенных водителей - занимались рихтовкой, покраской, заменой деталей, сваркой и прочее. Между тем, только 4,2% заявили, что их авто нуждалось в капитальном ремонте.

Как следует из данных на популярном сайте бесплатных объявлений в категории "Автозапчасти" сейчас детали для кузова - в топе предложений, и по сравнению с первым месяцем войны выбор увеличился на 38%.

Также сейчас почти на 25% выросло количество предложений о продаже двигателя (до 194 тысяч объявлений), а электрооборудования и автосвета стало больше на 20-21% (до 113,6 тысячи и 86 тысяч соответственно).

Эксперты OLX рассказали, что за 4 месяцев войны украинцы чаще откликались на объявления по продаже деталей для кузова и двигателя. С марта по май владельцев авто активно интересовали детали к подвеске и электрооборудованию. В июне топ-5 дополнили также детали в салон.

Где обычно чинят авто

В случае необходимости починить машину, почти 40% украинцев предпочитают обращаться в СТО. Еще около 33% доверят свое авто знакомому мастеру, а 28% опрошенных отремонтируют машину самостоятельно.

Также выяснилось, что почти половина респондентов проводит техобслуживание как в случае поломки, так и для плановой диагностики транспорта. Из них 23,6% водителей указали, что обращаются в автомастерскую, только если подозревают неисправность, еще 20% посещают СТО для плановой диагностики машины.

Согласно опросу на OLX Авто, чаще всего владельцы машин проводят техобслуживание раз в полгода (38% опрошенных) или раз в год (33%). При этом 18,5% водителей ежемесячно делают диагностику авто. Чаще всего - это проверка исправности через каждые 10 тысяч километров пробега или перед дальней дорогой.