В Киевской области 15-летняя школьница выпала из маршрутки на полном ходу

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Сообщается, что несовершеннолетней девочке была диагностирована черепно-мозговя травма

В Ирпене на ул. Садовой 15-летняя девочка выпала из маршрутки во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области в Facebook.

"В Ирпене произошло чрезвычайное происшествие - 15-летний ребенок выпал из маршрутного такси во время движения. Инцидент произошел по ул. Садовой. На перекрестке водитель маршрутки "Богдан", которая была полностью заполнена людьми, сделал поворот налево, а в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения. Случайные свидетели вызвали полицию и скорую на место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", — сообщается в пресс-службе.

Также в полиции добавили, что по данному происшествию было открыто уголовное дело по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась на ходу.

До этого мы писали, что соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки.

Видео: (video.rbc.ua)