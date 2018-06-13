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"Халатность с обеих сторон": во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась на ходу (видео)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 12:29
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. Мнения юзеров разделились

Во вторник, 12 июня, во Львове из маршрутки выпал ребенок. Об этом сообщила на странице паблика "Варта 1" в Facebook очевидец Оксана Заяц.

Скриншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки. Водитель тронулся с места, забыв закрыть дверь. Когда автобус уже трогался, мать решила посадить ребенка внутрь транспортного средства.

Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

Видео: Мальчик выпал из маршрутки (youtube.com/Oksana N)

Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что когда патрульные прибыли на место происшествия, то ребенка, который выпал из автобуса, не было на месте инцидента, передает 032.ua.

С ребенком была женщина, которая на вопрос, нужна ли мальчику медицинская помощь ответила, что нет и быстро покинула место происшествия.

"Патрульные остановили автобус на улице вул.Кульпарковской, 226 и установили данные водителя. На него было вынесено постановление по ст.125 п.21.4 ПДД Украины", - сообщила Екатерина Рыбий.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. Мнения юзеров разделились – одни считают, что вина за травмирование ребенка лежит исключительно на водителе, другие считают, что мать тоже виновата, ведь не надо было же ребенка оставлять в автобусе. Пользователи заметили, что мальчик сам выскочил из автобуса.

"Это не водитель виноват, а женщина, которая оставила ребенка в маршрутке - мальчик перепугался и выскочил. Виновата женщина", - считает Олеся Горобец.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

" А в чем вина водителя? В том что мамочка в последний момент запихнула ребенка в маршрутку? Кто из нормальных родителей сажает такого малого ребенка в маршрутку", - возмущается Марта Харапнікевич.

"Мне тоже показалось, что малый сам выпрыгнул. И та девочка забросила малого уже в маршрутку, которая ехала. Халатность с обеих сторон", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

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Теги: ребенок, маршрутка, водитель маршрутки
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