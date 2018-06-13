"Халатность с обеих сторон": во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась на ходу (видео)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. Мнения юзеров разделились

Во вторник, 12 июня, во Львове из маршрутки выпал ребенок. Об этом сообщила на странице паблика "Варта 1" в Facebook очевидец Оксана Заяц.

Скриншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки. Водитель тронулся с места, забыв закрыть дверь. Когда автобус уже трогался, мать решила посадить ребенка внутрь транспортного средства.

Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

Видео: Мальчик выпал из маршрутки (youtube.com/Oksana N)

Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что когда патрульные прибыли на место происшествия, то ребенка, который выпал из автобуса, не было на месте инцидента, передает 032.ua.

С ребенком была женщина, которая на вопрос, нужна ли мальчику медицинская помощь ответила, что нет и быстро покинула место происшествия.

"Патрульные остановили автобус на улице вул.Кульпарковской, 226 и установили данные водителя. На него было вынесено постановление по ст.125 п.21.4 ПДД Украины", - сообщила Екатерина Рыбий.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. Мнения юзеров разделились – одни считают, что вина за травмирование ребенка лежит исключительно на водителе, другие считают, что мать тоже виновата, ведь не надо было же ребенка оставлять в автобусе. Пользователи заметили, что мальчик сам выскочил из автобуса.

"Это не водитель виноват, а женщина, которая оставила ребенка в маршрутке - мальчик перепугался и выскочил. Виновата женщина", - считает Олеся Горобец.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

" А в чем вина водителя? В том что мамочка в последний момент запихнула ребенка в маршрутку? Кто из нормальных родителей сажает такого малого ребенка в маршрутку", - возмущается Марта Харапнікевич.

"Мне тоже показалось, что малый сам выпрыгнул. И та девочка забросила малого уже в маршрутку, которая ехала. Халатность с обеих сторон", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

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