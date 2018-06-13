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"Недбалість з обох сторін": у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила на ходу (відео)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 12:29
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент. Думки юзерів розділилися

У вівторок, 12 червня, у Львові з маршрутки випала дитина. Про це повідомила на сторінці пабліку "Варта 1" у Facebook очевидиця Оксана Заєць.

Скріншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Як видно на відео, жінка з хлопчиком віком близько 6−8 років підійшли до задніх дверей маршрутки. Водій, рушив з місця, забувши закрити двері. Коли автобус вже рушав, мати вирішила посадити дитину всередину транспортного засобу.

Через кілька секунд хлопчик випав з дверей автобуса.

Відео: Хлопчик випав з маршрутки (youtube.com/Oksana N)

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що коли патрульні прибули на місце події, то дитини, яка випала із автобуса, не було на місці інциденту, передає 032.ua.

З дитиною була жінка, яка на запитання, чи потрібна хлопчику медична допомога відповіла, що ні і швидко покинула місце події.

"Патрульні зупинили автобус на вулиці  вул.Кульпарківській, 226 та встановили дані водія. На нього було винесено постанову за ст.125 п.21.4 ПДР України", - повідомила Катерина Рибій.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент. Думки юзерів розділилися – одні вважають, що вина за травмування дитини  лежить виключно на водієві, інші вважають, що мати теж винна, адже не треба було саму дитину залишати в автобусі. Користувачі помітили, що хлопчик сам вискочив з автобусу.

"То не водій винен, а жінка, яка лишила дитину в маршрутці - хлопчик перелякався і вискочив. Винна жінка", - вважає Олеся Горобець.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

" А в чому вина водія? В тому шо мамочка в останній момент запхала дитину в маршрутку? Хто з нормальних батьків садить таку малу дитину в маршрутку", - обурюється Марта Харапнікевич.

"Мені теж здалось, що малий сам вистрибнув. І та дівчинка закинула малого вже в маршрутку, яка їхала. Недбалість з обох сторін", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

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Теги: дитина, маршрутка, водитель маршрутки
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