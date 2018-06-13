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В Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку: стала відома причина смерті

STYLERLIFE        13.06.2018 - 11:48
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Тіло студентки виявили в кімнаті

Експертиза визначила від чого померла студентка Кілійського професійного ліцею. Про це повідомляє odessa.net.ua.

Співробітники поліції, які провели експертизу, встановили, що студентка Кілійського професійного ліцею померла від прийому речовини невідомого походження.

Такі дані були отримані в результаті розтину. Яка саме речовина стало причиною отруєння студентки не встановлено.

На даний момент слідчі намагатися з'ясувати прийняла дівчина речовину за власним бажанням або її змусили.

Раніше ми писали про те, що в Одесі, в своїй кімнаті гуртожитку була знайдена мертвою студентка Кілійського професійного ліцею.

Після огляду тіла, поліція повідомила, що слідів насильницької смерті не виявлено. Загибла не залишила записку або інших предметів, які б вказували на скоєння самогубства.

Друзі студентки стверджують, що дівчина не говорила про бажання попрощатися з життям.

Нагадаємо, в Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку.

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Теги: суицид, отравление, студентка
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