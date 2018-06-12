В Одессе в общежитии нашли мертвой студентку

Ее тело обнаружили в комнате

Вечером в понедельник, 11 июня, в студенческом общежитии Килийского профлицея в Одессе нашли тело погибшей 18-летней девушки. Об этом сообщает odessa.net.ua.

Погибшую обнаружили в комнате, где она проживала. На теле студентки следов насильственной смерти не было. Предсмертной записки не было, как и каких-либо средств, с помощью которых можно покончить с жизнью, потому на самоубийство это не похоже.

По словам друзей студентки, девушка не говорила о желании проститься с жизнью.

На данный момент проводится экспертиза, на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, в Киеве на крыльце дома обнаружили труп молодого мужчины.

Трагический инцидент произошел в Голосеевском районе столицы по ул. Кустанайская, 7.

Как рассказали в паблике, во дворе жилого дома на ступеньках хостела найдено бездыханное тело мужчины. Предварительно, причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.

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