В Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку

Її тіло виявили в кімнаті
Увечері в понеділок, 11 червня, в студентському гуртожитку Кілійського профліцею в Одесі знайшли тіло загиблої 18-річної дівчини. Про це повідомляє odessa.net.ua.
Загиблу виявили в кімнаті, де вона проживала. На тілі студентки слідів насильницької смерті не було. Передсмертної записки не було, як і будь-яких засобів, за допомогою яких можна покінчити з життям, тому на самогубство це не схоже.
За словами друзів студентки, дівчина не говорила про бажання попрощатися з життям.
На даний момент проводиться експертиза, на місці працюють співробітники поліції.
Нагадаємо, в Києві на ганку будинку виявили труп молодого чоловіка.
Трагічний інцидент стався в Голосіївському районі столиці по вул. Кустанайська, 7.
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