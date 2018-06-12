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В Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку

STYLERLIFE        12.06.2018 - 18:31
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Її тіло виявили в кімнаті

Увечері в понеділок, 11 червня, в студентському гуртожитку Кілійського профліцею в Одесі знайшли тіло загиблої 18-річної дівчини. Про це повідомляє odessa.net.ua.

Загиблу виявили в кімнаті, де вона проживала. На тілі студентки слідів насильницької смерті не було. Передсмертної записки не було, як і будь-яких засобів, за допомогою яких можна покінчити з життям, тому на самогубство це не схоже.

За словами друзів студентки, дівчина не говорила про бажання попрощатися з життям.

На даний момент проводиться експертиза, на місці працюють співробітники поліції.

Нагадаємо, в Києві на ганку будинку виявили труп молодого чоловіка.

Трагічний інцидент стався в Голосіївському районі столиці по вул. Кустанайська, 7.

Як розповіли в паблік, у дворі житлового будинку на сходинках хостелу знайдено бездиханне тіло чоловіка. Попередньо, причиною смерті могла стати передозування наркотичними речовинами.

Коротко про головне за 12 червня

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Теги: смерть, студентка
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