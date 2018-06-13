В Одессе в общежитии нашли мертвой студентку: стала известна причина смерти

Тело студентки обнаружили в комнате

Экспертиза определила от чего умерла студентка Килийского профессионального лицея. Об этом сообщает odessa.net.ua.

Сотрудники полиции, которые провели экспертизу, установили, что студентка Килийского профессионального лицея скончалась от приема вещества неизвестного происхождения.

Такие данные были получены в результате вскрытия. Какое именно вещество стало причиной отравления студентки не установлено.

На данный момент следователи пытаться выяснить приняла ли девушка вещество по собственному желанию или ее заставили.

Ранее мы писали о том, что в Одессе, в своей комнате общежития была найдена мертвой студентка Килийского профессионального лицея.

После осмотра тела, полиция сообщила, что следов насильственной смерти не обнаружено. Погибшая не оставила записку или других предметов, которые бы указывали на совершение самоубийства.

Друзья студентки утверждают, что девушка не говорила о желании проститься с жизнью.

Напомним, в Одессе в общежитии нашли мертвой студентку.

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