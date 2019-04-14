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Ликвидируем абсурд: в Украине меняют порядок выдачи водительских удостоверений

STYLERАвто    14.04.2019 - 20:47
Ликвидируем абсурд: в Украине меняют порядок выдачи водительских удостоверений
Фото: коллаж РБК-Украина

На экзаменах по вождению вводят видеосъемку

Водительские удостоверения в Украине будут выдавать по новым правилам. Кабмин внес изменения в постановления о порядке выдачи прав, подготовки водителей и аккредитацию автошкол. Отныне во время составления практического экзамена по знаниям ПДД и навыков управления транспортными средствами действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто. 

Отметим, что в сервисных центрах МВД нового образца уже около года применяют видеофиксацию процесса составления теоретического экзамена. Однако, как рассказал руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, практика прохождения этого испытания вызывала нарекания на необъективность экзаменаторов от кандидатов в водители.

Ликвидируем абсурд: в Украине меняют порядок выдачи водительских удостоверений

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также было решено о сокращении до 2-х лет срока действия полученного в автошколе свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

"Ликвидируем абсурд. Например, ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен в сервисном центре через 5 лет после окончания автошколы (срок действия свидетельства составлял 10 лет)", - написал Криклий в своем Facebook.

Он рассказал, что преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также ТС, на котором будет осуществляться практическое занятие. 

Практический экзамен разделят на два этпа. Первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, а второй - на улицах города. 

Криклий рассказал, что уже нельзя будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический в другом. Кроме того, нельзя получить или обменять водительского удостоверения без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

Ликвидируем абсурд: в Украине меняют порядок выдачи водительских удостоверений

Владислав Криклий рассказал об изменениях порядка выдачи водительских удостоверений (фото: facebook.com/vladyslav.kryklii)

Напомним, что в Украине существенно усложнятся правила выдачи водительских прав и обучение в автошколах. Нововведения будут вводиться постепенно, и заработают они только через полгода. 

Также мы писали о том, что недавно в Украине узаконили электронные страховые полисы. Теперь водителям можно не возить с собой бумажные полисы

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