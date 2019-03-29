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Украинским водителям сделали приятный сюрприз

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 17:16
Украинским водителям сделали приятный сюрприз
Коллаж: РБК-Украина

Электронные страховые полисы можно предъявлять на смартфонах или планшетах

Электронные страховые полисы наконец-то узаконили. Теперь украинским водителям можно не возить с собой бумажные полисы. Об этом сообщает юридическая компания "Дорожный адвокат" на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что до сих пор инспекторы мотивировали необходимость предъявления бумажного полиса из-за отсутствия в п.2.1 Правил дорожного движения упоминания об электронном полисе, поскольку было предусмотрено только бумажный документ.

Однако Кабмин постановлением от 27 марта 2019 года №258 внес изменения в ПДД, согласно которым четко прописано, что водитель может предъявить полицейскому электронный полис на телефоне или планшете.

"Поэтому любые требования полиции о предъявлении бумажного полиса являются неправомерными", - сообщает компания.

Украинские водители с радостью восприняли такую новость.

"Супер", - прокомментировал Виталий Муха.

"Очень удобно. Уже пользуемся", - написал Виталий Дмытренко.

"Еще бы водительское в "электронке" возить и тех паспорт", - отметил Сергей Ткачев.

"Было бы круто если у человека есть водительское удостоверение, но он его дома забыл, полиция бы проверила и не штрафовала, как например в нормальных развитых странах", - прокомментировал Анатолий Морозов.

Напомним, что в Верховной Раде Украины инициировали штрафы за отсутствие детских автокресел в транспортных средствах.

Ранее сообщалось о том, что в Раде зарегистрировали два новых законопроекта, которые предусматривают повышения некоторых штрафов для автомобилистов в 10 раз.

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