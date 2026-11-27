Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк зіткнулися з першими серйозними труднощами після народження сина Данелика . Уже на третьому тижні батьківства в парі почалися сварки, хоча раніше конфлікти для них були нетиповими.

Styler із посиланням на відео-публікацію зі сторінки актора в Instagram розповість про це детальніше.

Чому в Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка почалися сварки

На кадрах, опублікованих у соцмережі, актори зізналися, що перші тижні з немовлям виявилися значно складнішими, ніж вони очікували. Зміна звичного ритму життя, постійна турбота про дитину та втома позначилися і на стосунках.

Валентин із гумором зізнався, що тепер краще розуміє чоловіків, які іноді не поспішають повертатися додому.

"Я почав розуміти тих татів, які пішли викинути сміття - і не повернулися. Або вийшли по хліб і "зустрінемося через 20 років", - пожартував актор.

Катерина Тишкевич залишилася сама з немовлям

Одним із непростих моментів стала поїздка Валентина на заздалегідь заплановані гастролі. На певний час Катерина залишилася з маленьким сином сама, і це додало напруги.

Акторка пояснила, що різниця в можливостях відпочити й змінити обстановку може болісно відчуватися, коли один із батьків постійно залишається з дитиною.

"Коли в одного більше свободи, а інший зачинений із малюком у чотирьох стінах, це трохи тисне на всіх, і ковпак просто тече", - поділилася Катерина.

Водночас подружжю вдалося поговорити про те, що відбувається, і не дозволити непорозумінням зруйнувати близькість.

"Слава Богу, нам вистачило мудрості обговорити й повернути тепло в нашу оселю", - додала акторка.

Недосип і нові випробування батьківства

Ще однією проблемою для Катерини став хронічний недосип. Через безсонні ночі вона помітила, що стала гірше запам'ятовувати речі та вже не може бути такою багатозадачною, як раніше.

До того ж акторка раніше розповідала, що Данелик має доволі примхливий характер.

Попри труднощі, найнапруженіший період пара вже пережила. Катерина й Валентин поступово звикають до нового розпорядку, вчаться розподіляти обов'язки та підтримувати одне одного.

А наприкінці відео актори з гумором заспокоїли підписників: попри першу кризу після народження сина, розлучатися вони не збираються.

Вагітність із загрозою переривання та пологи у Вінниці

Тишкевич пережила кровотечу на восьмому тижні вагітності й тиждень провела в лікарні на збереженні.

Водночас через непросту безпекову ситуацію в Києві подружжя вирішило народжувати у Вінниці й вже 28 жовтня 2026 року акторка стала мамою Данелика - хлопчика артистка народила шляхом планового кесаревого розтину через хронічний головний біль.

Через чотири ночі в пологовому її виписали додому, де на молоду родину вже чекали близькі, готові допомогти з малюком.