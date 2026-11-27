Колишня учасниця шоу "Холостяк" Марина Голд чекає на другу дитину. Блогерка зізналася, що завжди мріяла про велику родину, а нещодавно вони з чоловіком відсвяткували перший день народження донечки Мішель.

Styler з посиланням на допис, опублікований на сторінці блогерки в Instagram , розповість про це детальніше.

Марина Голд оголосила про другу вагітність

Блогерка опублікувала в сіоїх соцмережах фото з округлим животиком і повідомила, що вони з чоловіком наважилися на другу дитину.

Марина зізналася, що родина завжди була для неї на першому місці, а сама вона давно хотіла мати щонайменше двох дітей.

"Хто знає мене добре, той знає, що родина для мене на першому місці, це те, що робить мене щасливою. Тому я завжди хотіла як мінімум двох діточок", - написала блогерка.

Вона також розповіла, що досвід батьківства допоміг їм із чоловіком зрозуміти: вони готові знову стати батьками.

"І як класно, що перша дитинка показала нам, що ми впораємось і це таке щастя", - поділилася Марина.

До речі, подружжя лише нещодавно відсвяткувало перший день народження донечки Мішель. Дівчинка народилася 24 жовтня 2025 року.

Чому подружжя вирішило не відкладати народження другої дитини

Марина не приховує, що виховувати двох маленьких дітей із невеликою різницею у віці буде непросто. Водночас пара свідомо вирішила не відкладати це рішення.

"Звісно, двоє маленьких дітей трохи різного віку з високими потребами уваги, це нелегка задача", - ексучасниця "Холостяка".

Вона додала, що будь-яка велика справа потребує часу й зусиль, але подружжя готове вкладатися у виховання дітей.

"Але що легко? Велика сім'я - це труд, мати гарний дохід - це труд, все потребує часу і сил. Та інвестувати в дітей ми вирішили одним махом. І грати дітки будуть разом, якщо різниця невелика", - пояснила Марина.

Також вона наголосила, що з чоловіком має схожі погляди на життя, а їхні характери й цінності добре доповнюють одне одного. Блогерка пообіцяла й надалі ділитися з підписниками подробицями свого материнства

Як Марина Голд брала участь у "Холостяку" і що відомо про її родину

Дівчина брала участь у 12-му сезоні шоу "Холостяк" з Алексом Топольським і дійшла майже до фіналу. Однак в 11-му випуску він попрощався з нею після знайомства з її родиною. Алекс припустив, що дівчина соромиться свого минулого, але Марина це заперечила. За її словами, вона ніколи не приховувала сільського коріння, а найбільше її образили слова холостяка про родину.

Після проєкту стосунки з Алексом не склалися. Кохання Марина зустріла у США - там познайомилася з Іваном Доманецьким у компанії спільних друзів.

Після п'яти місяців стосунків чоловік освідчився їй у лютому 2025 року, а 4 квітня пара одружилася в Малібу. У жовтні того ж року в них народилася донька Мішель. Тепер подружжя чекає на другу дитину.