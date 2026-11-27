Одні люди завжди приходять на допомогу, інші можуть змінити плани в останню мить. Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку , врахувавши їхню відповідальність, відданість і ставлення до обіцянок.

12 місце - Риби

Риби легко захоплюються новими ідеями та можуть швидко змінювати плани. Вони не завжди передбачувані, тому розраховувати на них у питаннях, які потребують співчуття та підтримки, буває непросто.

11 місце - Стрілець

Стрільці цінують свободу та не люблять обмежень, тому іноді можуть забувати про обіцянки й домовленості. Водночас вони щирі та доброзичливі, а якщо справа справді важлива, здатні проявити себе з найкращого боку.

10 місце - Овен

Овни діють швидко, імпульсивно та часто керуються емоціями. Вони готові кинутися на допомогу, але не завжди заздалегідь оцінюють власні можливості, через що можуть не виконати обіцяного.

9 місце - Водолій

Водолії мають власне бачення світу й не люблять, коли від них вимагають діяти за чужими правилами. Вони можуть бути чудовими друзями та підтримувати у важкі моменти, проте їхня незалежність іноді заважає стабільності.

8 місце - Лев

Леви люблять бути тими, на кого можна покластися, і часто прагнуть допомагати близьким. Проте іноді власні амбіції та бажання бути в центрі уваги можуть відсувати чужі потреби на другий план.

7 місце - Терези

Терези не люблять конфліктів і намагаються не підводити людей, які їм дорогі. Однак через нерішучість їм буває складно швидко визначитися, а прагнення догодити всім іноді заважає дотримуватися конкретних домовленостей.

6 місце - Близнюки

Близнюки можуть бути чуйними та співчутливими, а також не залишати близьких наодинці з проблемами. Вони завжди готові вислухати й підтримати, хоча через свою емоційність можуть не завжди виконувати обіцяне вчасно.

5 місце - Рак

Раки надзвичайно віддані своїй родині та друзям. Якщо вони когось люблять, то готові зробити дуже багато, аби ця людина почувалася захищеною та не залишилася без підтримки.

4 місце - Скорпіон

Скорпіони не роздають обіцянок просто так, але якщо вже дали слово, зазвичай намагаються його дотримати. Вони цінують довіру, не терплять зради та готові стояти за близьких навіть у найскладніших ситуаціях.

3 місце - Діва

Діви вирізняються відповідальністю, організованістю та увагою до деталей. Вони не лише обіцяють допомогти, а й продумують, як саме це зробити, тому на них можна покластися навіть у найскладніших справах.

2 місце - Козоріг

Козороги серйозно ставляться до своїх обов'язків і не люблять порожніх слів. Вони цінують стабільність, дотримуються домовленостей і завжди намагаються довести розпочате до кінця.

1 місце - Телець

Тельці очолюють рейтинг найнадійніших знаків Зодіаку завдяки своїй стабільності, терпінню та відданості. Вони не схильні давати необдумані обіцянки, цінують близьких і завжди готові підтримати тих, хто опинився у складній ситуації.