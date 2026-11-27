Народження дитини за межами України не позбавляє її права на українське громадянство. Але батькам необхідно пройти процедуру оформлення відповідних документів, щоб надалі отримати для дитини український закордонний паспорт та можливість користуватися державними послугами .

Про те, як оформити українське громадянство та документи для дитини, народженої за кордоном, пише Styler.

Як дитина набуває українського громадянства

Відповідно до статті 7 Закону України "Про громадянство України", дитина, хоча б один із батьків якої на момент її народження був громадянином України, набуває українського громадянства за народженням. При цьому країна народження дитини не визначає її належність до громадянства України.

З 16 січня 2026 року змінився порядок документального оформлення громадянства дітей, народжених за кордоном.

Як пояснюють у МЗС України, якщо на момент народження дитини обоє батьків були громадянами України, окрему довідку про реєстрацію дитини громадянином України більше не оформлюють.

Якщо один із батьків є громадянином України, а інший був іноземцем на момент народження дитини, така довідка залишається необхідною.

Як оформити свідоцтво про народження дитини за кордоном

Насамперед батькам необхідно зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження. Для цього можна звернутися до уповноваженого органу країни перебування. Порядок реєстрації та строки подання документів залежать від місцевого законодавства.

Для подальшого оформлення українських документів іноземне свідоцтво про народження необхідно перекласти українською мовою та належним чином засвідчити переклад.

Також може знадобитися апостиль або консульська легалізація документа, якщо міжнародними договорами України не передбачено іншого порядку. Повторно реєструвати народження дитини в українському консульстві, якщо його вже зареєстрували компетентні органи іншої держави, не потрібно.

Які документи потрібні для оформлення громадянства

Якщо для дитини необхідно оформити довідку про реєстрацію громадянином України, одному з батьків потрібно звернутися до українського посольства або консульства.

Відповідно до роз'яснення МЗС, базовий пакет документів включає:

заяву про оформлення набуття громадянства України за народженням;

свідоцтво про народження дитини;

паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство України одного з батьків на момент народження дитини.

Отриману довідку необхідно зберігати, оскільки вона може знадобитися під час оформлення інших українських документів.

Як оформити закордонний паспорт для новонародженого

Оформити перший український закордонний паспорт дитині можна з моменту її народження. Для цього одному з батьків або законному представнику необхідно подати відповідну заяву.

Як зазначають у МЗС України, для оформлення паспорта необхідно підготувати:

свідоцтво про народження дитини із засвідченим перекладом українською мовою;

паспорт одного з батьків або законного представника;

документ про проживання чи тимчасове перебування за кордоном (за наявності);

довідку про реєстрацію дитини громадянином України, якщо її оформлення передбачено законодавством.

Для дітей віком до 12 років допускається оформлення паспорта без особистої присутності за умови надання кольорової фотографії розміром 10 на 15 сантиметрів, яка відповідає встановленим вимогам. Закордонний паспорт для дітей віком до 16 років видається на чотири роки.

Розмір зборів та строки виготовлення документа варто уточнювати безпосередньо в дипломатичній установі.

Як оформити дитині ідентифікаційний код за кордоном

Українські батьки також можуть оформити для дитини реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) через закордонну дипломатичну установу України.

Для цього необхідно підготувати:

облікову картку за формою №1ДР;

документ, що посвідчує особу одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують місце проживання або перебування;

довідку про реєстрацію громадянином України, якщо її оформлення є обов'язковим.

Іноземні документи необхідно подавати із засвідченим перекладом українською мовою.