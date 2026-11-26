Український актор Сергій Стрельніков, відомий за фільмом "Довбуш", розповів, на яку посаду мобілізувався до Збройних сил України та чим займається його підрозділ. Артист також пригадав, як кілька разів намагався потрапити до війська.

Styler з посиланням на інтерв'ю актора для Марічки Падалко розповість про це детальніше.

Ким служить Сергій Стрельніков у ЗСУ

Під час розмови журналістка запитала, на яку посаду рекрутували актора, на що Стрельніков відповів, що ще до вступу на службу знав, ким саме хоче бути у війську.

"Ні, ну я вже знав, що йду на водія-механіка", - сказав він.

Коли ж співрозмовниця зауважила, що це складна робота на фронті, актор відповів короткою фразою.

"Є шлях. Цілі нема", - пожартував артист.

Стрельніков також розповів, що служить у батальйоні FERRO-6 дев'ятої окремої бригади безпілотних систем.

"Батальйон займається наземними роботизованими комплексами. Це те, що спрощує логістику. НРК доставляють вантажі, боєкомплект на лінію фронту, працюють там, вивозять поранених", - пояснив Сергій.

Як Стрельніков намагався потрапити до війська

До лав ЗСУ актор долучився в липні 2026 року. Однак цьому передували кілька спроб мобілізуватися, які не увінчалися успіхом.

Уперше Стрельніков звернувся до військкомату у 2022 році, коли перебував в Івано-Франківську. Тоді його намагалися направити за місцем реєстрації, але дістатися туди було непросто.

У 2023 році актор знову прийшов до військкомату та попросився на службу, проте й цього разу потрапити до війська не вдалося.

"Це сталося в липні, я мобілізувався. Я до цього йшов поетапно. У 2022 році стояв у черзі до військкомату, коли перебував в Івано-Франківську. Так сталося, що мене намагалися направити за місцем прописки, а тоді туди дістатися було не так просто. Потім, у 2023 році, був період, коли я знову пішов до військкомату, сам просився", - розповів Стрельніков.

Як родина артиста поставилася до бажання служити

Рішення Стрельнікова долучитися до війська стало хвилюючим для його родини. Зокрема, дружина актора Вікторія Литвиненко спочатку переживала, як даватиме раду без чоловіка поруч, однак зрештою підтримала його вибір.

Після завершення військового вишколу подружжя зустрілося дуже емоційно - вони обіймалися близько 20 хвилин.