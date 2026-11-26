Під час запікання чи варіння куряче філе часто виходить сухим. Однак якщо правильно обрати м'ясо та спосіб його приготування, можна отримати зовсім інший результат. Пропоную поекспериментувати із класичним рецептом курки по-французьки та доповнити її сирною шапочкою.

Як приготувати соковите куряче філе та в чому секрет цієї страви, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Рецепт курки по-французьки із сирною шапочкою

Інгредієнти:

філе курячого стегна - 400 г;

вершковий сир - 80 г;

твердий сир - 60 г;

майонез - 2 ст. л.;

крохмаль - 1 ч. л.;

яєчний жовток - 1 шт.;

соєвий соус - 1 ст. л.;

солодка паприка - 1/2 ч. л.;

соус теріякі - 15 г;

сіль - за потреби.

Кількість порцій: 3.

Час приготування: близько 45 хвилин.

Покроковий рецепт приготування

Філе курячого стегна розгорніть та злегка відбийте, щоб шматочки мали приблизно однакову товщину. Додайте соєвий соус і солодку паприку, перемішайте та залиште маринуватися на мінімум 10 хвилин у холодильнику.

Тим часом приготуйте сирну шапочку. Натріть твердий сир на дрібній тертці та змішайте його з вершковим сиром, майонезом, яєчним жовтком і крохмалем. Ретельно перемішайте до утворення густої однорідної маси.

Викладіть курку у форму для запікання та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Після цього дістаньте м'ясо та розподіліть поверх кожного шматочка сирну масу, формуючи об'ємні шапочки.

Поверніть курку в духовку та запікайте ще приблизно 10-15 хвилин, доки сирна шапочка не набуде золотистого відтінку.

Час запікання може відрізнятися залежно від товщини шматочків м'яса. Згідно з рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура готової курки має становити щонайменше 74 градуси.

Залиште готове м'ясо на 5 хвилин, після чого полийте кожну сирну шапочку невеликою кількістю соусу теріякі. Він додасть страві солодкуватого присмаку та вдало доповнить вершковий смак сиру.

Соковите куряче філе із сирною шапочкою і гарніром (фото: Юлія Люшньова)

Що робить куряче філе соковитим

Секрет цього рецепта полягає одразу в кількох особливостях приготування:

Вибір м'яса. Філе стегна містить більше жиру, ніж куряча грудка, тому його складніше пересушити під час запікання.

Маринування. Сіль у складі соєвого соусу сприяє утриманню вологи в м'ясі, а сам соус збагачує його смак.

Рівномірна товщина. Злегка відбиті шматочки курки пропікаються рівномірніше.

Сирна шапочка. Вершковий сир додає страві ніжності, а густий шар сирної маси частково захищає поверхню м'яса від пересихання.

Контроль температури. Використання кухонного термометра допомагає не перетримати курку в духовці та бути повністю впевненим у готовності страви.

З чим подавати курку по-французьки

Така курка добре смакує практично з будь-яким гарніром. Я обрала картопляне пюре, овочі, а також мариновані огірки. Їхня легка кислинка чудово врівноважує насичений вершковий смак сирної шапочки.