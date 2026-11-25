Дракон

Роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

26 листопада Дракони нарешті наважаться взяти відповідальність за ситуацію, яка давно їх турбує. Ви могли не раз спостерігати, як інші ухвалюють рішення, з якими ви не погоджуєтеся, але тепер з'явиться бажання запропонувати власний підхід. Не бійтеся проявляти лідерські якості та висловлювати свої ідеї, але робіть це тактовно. Приємним сюрпризом стане те, що навіть люди, які раніше не надто дослухалися до вас, можуть підтримати вашу ініціативу.

Щур

Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для Щурів 26 листопада стане днем фінансової переоцінки. Можливо, останнім часом ви витрачали більше, ніж планували, але тепер саме час замислитися над тим, як покращити своє матеріальне становище. Ви зможете визначити, що принесе кращий результат: пошук додаткового заробітку чи розумніше використання наявних ресурсів. Цей день може започаткувати новий етап фінансової незалежності, якщо ви не обмежитеся планами, а почнете діяти навіть із невеликих кроків.

Мавпа

Роки народження: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Мавпи 26 листопада зможуть відчути, наскільки важливим є їхній вплив на інших людей. Ваші слова, спостереження та поради можуть допомогти комусь ухвалити правильне рішення або подивитися на складну ситуацію під іншим кутом. Ви маєте гарну інтуїцію та здатність помічати деталі, які часто залишаються непомітними для оточення. Не дивуйтеся, якщо саме до вас почнуть частіше звертатися за підтримкою та мудрою порадою.

Півень

Роки народження: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Півнів 26 листопада може стати моментом, коли мовчати більше не захочеться. Ви давно можете бути незадоволені певною ситуацією, але раніше не наважувалися відкрито про це говорити, сподіваючись, що все зміниться само собою. Тепер з'явиться рішучість відстояти власну позицію, обговорити проблеми та домовитися про умови, які вам підходять. Головна зміна відбудеться всередині вас: ви більше не захочете терпіти те, що порушує ваші особисті кордони.