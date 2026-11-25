Дракон

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

26 ноября Драконы наконец-то решатся взять ответственность за ситуацию, которая давно их беспокоит. Вы могли не раз наблюдать, как другие принимают решения, с которыми вы не согласны, но теперь появится желание предложить собственный подход. Не бойтесь проявлять лидерские качества и выражать свои идеи, но делайте это тактично. Приятным сюрпризом станет то, что даже люди, которые раньше не слишком прислушивались к вам, могут поддержать вашу инициативу.

Крыса

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для Крыс 26 ноября станет днем финансовой переоценки. Возможно, в последнее время вы тратили больше, чем планировали, но сейчас самое время задуматься над тем, как улучшить свое материальное положение. Вы сможете определить, что принесет лучший результат: поиск дополнительного заработка или более разумное использование имеющихся ресурсов. Этот день может положить начало новому этапу финансовой независимости, если вы не ограничитесь планами, а начнете действовать даже с небольших шагов.

Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьяны 26 ноября смогут почувствовать, насколько важно их влияние на других людей. Ваши слова, наблюдения и советы могут помочь кому-нибудь принять правильное решение или посмотреть на сложную ситуацию под другим углом. У вас хорошая интуиция и способность замечать детали, которые часто остаются незаметными для окружающих. Не удивляйтесь, если к вам начнут чаще обращаться за поддержкой и мудрым советом.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Петухов 26 ноября может стать моментом, когда больше молчать не захочется. Вы давно можете быть недовольны определенной ситуацией, но раньше не решались открыто говорить об этом, надеясь, что все изменится само собой. Теперь появится решимость отстоять собственную позицию, обсудить проблемы и договориться об условиях, которые вам подходят. Главное изменение произойдет внутри вас: вы больше не захотите терпеть то, что нарушает ваши личные границы.