Медовые пряники, несколько орешков, украинские сказки, а в более богатых семьях - даже лыжи и коньки. За последний век подарки в День святого Николая существенно изменились, а сама традиция пережила войны, советские запреты и длительный период возрождения.

Что дарили детям под подушку в течение 100 лет и как эти тенденции менялись, рассказывает Styler.

Средина 19 века: откуда пришла традиция дарить подарки

Хотя украинцы чествовали святого Николая еще со времен Руси, традиция дарить детям подарки появилась гораздо позже. По всей вероятности, этот обычай пришел на западноукраинские земли из Западной Европы примерно в середине 19 века. Сначала он распространился среди горожан, а впоследствии - среди сельского населения.

По данным Энциклопедии Современной Украины , истоки традиции следует искать в средневековой Германии. Там детям дарили орехи, сухофрукты, сладкие хлебцы, школьные принадлежности и изредка игрушки.

Впоследствии обычай переняли другие европейские страны, откуда он, вероятно, попал и в Украину.

1900-1910-е годы: медники, яблоки и орехи

В начале 20 века подарки в большинстве своем были съедобными. Сладости не были настолько доступны, как сейчас, поэтому даже несколько конфет могли стать настоящей праздничной роскошью.

В зависимости от региона и изобилия семьи детям дарили:

медовые пряники и печенье,

грецкие и лесные орехи,

яблоки и сухофрукты,

баранки,

конфеты,

небольшие игрушки,

школьные принадлежности.

Особым подарком были медовые пряники в форме святого Николая. В галицких городах такими пряниками, украшенными разноцветной глазурью, украшали кондитерские витрины.

Кстати, не всюду подарки оставляли под подушкой. В Закарпатье существовал обычай начищать ботинки и выставлять их на подоконник, чтобы утром найти внутри гостинцы.

1920-1930-е годы: книги, лыжи и коньки

Сто лет назад детские желания уже не ограничивались сладостями. В межвоенной Галиции устраивали николаевские вечера, театральные представления, праздничные встречи и благотворительные мероприятия.

Подарки отличались в зависимости от региона Украины:

на Полесье, Полтавщине и Слобожанщине - медовые пряники,

на Киевщине - баранки,

в Черкасской области - платки,

на Подолье - круглые пирожки с постной начинкой,

на Бойковщине – фигурное печенье, усыпанное сахарной пудрой.

Такое печенье называли "николайчиками". Его выпекали специально к празднику, а в отдельных местностях украшали сахарной пудрой.

Популярными подарками были украинские книги. Во Львове с 1919 по 1939 год выходил иллюстрированный журнал " Світ дитини ", а при нем действовала серия детской литературы.

Первая страница иллюстрированного журнала для детей "Світ дитини" от 1 апреля 1927 (Фото: архив ЛННБ Украины им. В. Стефаника)

Под подушкой можно было найти даже сказки братьев Гримм в переводе издателя Михаила Таранько, который использовал галицкий говор.

Кстати, на территориях Украины, ранее находившихся в составе Российской империи, традиция дарения на Николая распространилась позже. В городах подарками чаще обменивались на Рождество.

1940-1980-е годы: подарки от Николая приходилось скрывать

В советский период власти пытались вытеснить религиозные праздники из повседневной жизни украинцев. Образ святого Николая заменяли Дедом Морозом и Снегурочкой, а вручение подарков переносили на Новый год.

Вместо подушки официальным местом для праздничных гостинцев стала новогодняя елка.

Однако, как отмечает Энциклопедия Современной Украины, обычай дарения Николая хорошо сохранился среди сельского населения и на западе страны.

В некоторых населенных пунктах Бойковщины оставались даже своеобразные "профессиональные Николаи", посещавшие детей с подарками.

Например, в селе Нижняя Стынава во Львовской области эту роль исполняла женщина. Она одевала бойковский кожух и шапку, похожую на головной убор святого, и обходила соседские дома.

1990-е годы: Николай вернулся и развозил подарки на бричке

После обновления независимости Украины праздник Николая постепенно вернулся к публичной жизни. В организацию детских празднований приобщались общественные организации, учебные заведения и органы местного самоуправления.

Особенно интересную традицию зафиксировал Александр Коломийчук в селе Розточки Ивано-Франковской области.

В 1997 году там положили начало праздничным обходам села. Для этого местные власти закупали подарки и нанимали бричку, запряженную конем.

Ее застилали коврами, после чего Николай вместе с помощниками развозил подарки детям и людям с инвалидностью. На следующий день в местном храме устраивали угощение сладостями.

2000-е годы: шоколадные яйца, конструкторы и электронные игрушки

В начале 21 века детские подарки все больше зависели от моды на игрушки и популярные мультфильмы. К традиционным мандаринам, шоколадным конфетам и вафельам добавились Kinder Surprise, коллекционные фигурки и готовые праздничные наборы сладостей.

Среди игрушек, характерных для десятилетия, - куклы Barbie и Bratz, машинки на радиоуправлении, тамагочи, портативные электронные игры, конструкторы и пазлы.

Особенно щедрым подарком могли стать первый мобильный телефон, MP3-плеер или компьютерная игра. Именно в этот период электроника стала становиться частью детских праздничных пожеланий.

2010-2020-е годы: от медовых пряников до гаджетов

Сегодня под детскими подушками можно найти шоколадные наборы, конструкторы, настольные игры, коллекционные игрушки, наушники и другие современные гаджеты.

Изменилась даже дата празднования: после церковной календарной реформы 2023 День святого Николая по новому календарю приходится на 6 декабря.

В то же время, традиционные николайчики не исчезли. Медовые пряники, фигурное печенье и другие сладости, которыми радовали украинских детей больше столетия назад, остаются частью праздника.

И хотя сегодня ребенок может мечтать о смартфоне, а сто лет назад радовался баранке или медянику, сам обычай тайно дарить ребятишкам подарки пережил смену государств, политических режимов и поколений.