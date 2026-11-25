Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком Вита Зварич , которой недавно сделали предложение, поделилась планами относительно предстоящей свадьбы.

Виточка Зварич объяснила, какую музыку хочет

О своих свадебных пожеланиях Виточка рассказала в видео в Instagram. Одним из главных пунктов предстоящей свадьбы она назвала выступление тройственных музыкантов. Она хочет, чтобы на празднике звучала не только музыка от диджея, но живая украинская музыка с традиционными инструментами.

"Я хочу, чтобы кроме обычного плейлиста и диджея на моей свадьбе играла живая музыка, а именно украинские музыканты", - поделилась девушка.

По словам Виточки, особую атмосферу празднику должны добавить цымбалы, скрипка и бубен. Она убеждена, что украинские музыкальные традиции заслуживают возвращения в современные свадебные празднования.

Электронные приглашения вместо бумажных

Еще одна идея Виточки - отказаться от массовой печати бумажных приглашений. Она хочет воспользоваться электронным форматом, который позволяет сэкономить и время, и деньги.

В то же время девушка не планирует полностью отказываться от традиционных приглашений. Для некоторых особенных гостей она хотела сделать исключение и вручить их лично.

Что Виточка сказала о традиции бросания букета невесты

От одной из популярнейших свадебных традиций участница "Холостяка-14" хочет отказаться полностью. Виточка не планирует бросать свадебный букет незамужним гостям. Каждая из них должна получить отдельную живую белую розу.

"Я хочу лично вручить каждой незамужней девушке по белой живой розе, чтобы любви хватило на всех", - пояснила она.

Свое решение девушка связывает с опытом участия в романтическом шоу, где ей пришлось увидеть, насколько непростыми могут быть ситуации, связанные с борьбой за внимание.

"Я не хочу наблюдать эту беспощадную борьбу за букет между девушками, ведь каждая заслуживает быть выбранной. И это я очень хорошо осознала после шоу "Холостяк", - отметила Виточка.

Каким будет первый танец молодоженов

Не по душе участнице реалити и традиция заранее готовить специальный медленный танец для молодоженов. Она считает, что многочисленные репетиции и постановка могут отнять естественность момента.

По ее мнению, молодожены не должны тратить драгоценное время перед свадьбой на изучение хореографии, особенно если они не занимаются профессионально танцами.

"Я просто хочу выйти со своим женихом, со своим будущим мужем и просто танцевать и наслаждаться моментом так, как мы бы это делали в обычный день", - рассказала девушка.

Почему Виточка не хочет утра невесты

Еще один популярный свадебный формат, от которого девушка хотела бы отказаться, - утренняя фотосессия невесты. Виточка не видит смысла просыпаться на рассвете, ехать на макияж и прическу, арендовать отель или студию и позировать перед камерой.

"Я хочу перед своей свадьбой и важным днем выспаться", - объяснила Зварич.

Что известно об отношениях Виты Зварич

О своем избраннике Зварич рассказывала в интервью Styler в октябре этого года. Как признавалась участница "Холостяка-14", их познакомила общая подруга примерно год назад. После нескольких дней общения в переписке они решили встретиться лично, однако первое свидание оказалось совсем не таким, как можно было вообразить.

За день до встречи Вита серьезно травмировала ногу. Поэтому вместо ужина в ресторане будущий избранник приехал к ней домой. Причем не с цветами или подарками, а с бинтами, лечебными мазями и всем необходимым для перевязки. Мужчина помогал девушке ухаживать за травмированной ногой.

Вита с улыбкой вспоминала эту историю: вместо нарядного образа и романтической атмосферы ее будущий жених увидел ее в домашней пижаме. Впрочем, необычное начало знакомства не помешало их отношениям - пара продолжила общение, и впоследствии между ними возникла романтическая история.

Вита Зварич с женихом (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Как произошло предложение

А в ноябре 2026-го - уже в другом интервью для Styler - Зварич рассказала о предложении, которое стало полной неожиданностью.

Пара заранее запланировала фотосъемку в живописных локациях Пущи-Водицы, и девушка даже не подозревала, что эта встреча станет особенной. В определенный момент ее любимый-военный попросил закрыть глаза, а когда она открыла их, увидела его перед собой на одном колене с цветами и кольцом.

Сначала Вита отреагировала смехом, ведь совсем не ожидала такого поворота. Однако впоследствии будущий жених произнес длинную и трогательную речь, растроганную девушку до слез.

Не обошлось и без забавного момента. Когда мужчина спросил Виту, соглашается ли она стать его женой, девушка присела рядом с ним, поцеловала любимого и сразу принялась рассматривать обручальное кольцо. Украшение настолько ей понравилось, что она на мгновение забыла ответить на главный вопрос.

Жениху пришлось напомнить любимой, что он все еще ждет ответа. В конце концов, Вита заверила его, что сомнений нет, и с радостью согласилась выйти за него замуж.

Виточка из "Холостяка-14" (фото предоставлено Витой Зварич)



Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася