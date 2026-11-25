Регулярная очистка осушителя помогает поддерживать его эффективность и предотвращать появление неприятного запаха. Однако неправильное мытье фильтра или неосторожное обращение с резервуаром могут повредить технику.

Как безопасно ухаживать за прибором, рассказывает Styler.

Как безопасно очистить корпус осушителя

Перед началом очистки выключите осушитель и обязательно извлеките вилку из розетки.

В своем материале GE Appliances отмечает, что корпус устройства можно протирать мягкой влажной тканью с небольшим количеством деликатного моющего средства. Для удаления пыли с передней решетки подойдет пылесос с насадкой или мягкая щетка.

Не используйте абразивные средства и отбеливатели. Также нельзя заливать воду внутрь корпуса или распиливать моющие средства прямо на вентиляционные отверстия.

Осторожно протирайте панель управления, чтобы влага не попала в электронные компоненты.

Как правильно вымыть резервуар для воды

В контейнере постоянно скапливается конденсат. Если регулярно не очищать его, со временем может появиться скользкий налет, плесень или неприятный запах.

Специалисты Frigidaire обьясняют, что мойка резервуара мягким моющим средством помогает снизить образование водорослей и запахов. В моделях с насосом это также снижает риск ее засорения.

Чтобы очистить резервуар:

Выключите осушитель и отсоедините его от сети. Осторожно извлеките контейнер и слейте воду. Промойте водой резервуар с небольшим количеством мягкого моющего средства. Тщательно ополосните его чистой водой и дайте высохнуть. Установите контейнер обратно, убедившись, что он правильно зафиксирован.

Не пытайтесь насильно отсоединять ручки, крышки или другие детали. Если конструкция предусматривает разборку резервуара, следуйте инструкциям изготовителя.

Если осушитель имеет дренажный шланг, его также следует проверять на загрязнение. Перед продолжительным хранением шланг следует отсоединить и просушить, а перед повторным использованием промыть.

Как очистить фильтр осушителя

Загрязненный фильтр может ограничивать поток воздуха и снижать эффективность осушки.

В De'Longhi советуют убирать пыль из фильтра с помощью пылесоса. Если он сильно загрязнен, то его можно промыть водой температурой не выше 40 градусов.

Однако перед мойкой нужно убедиться, что производитель разрешает такой способ очистки именно для вашей модели. После промывки фильтр должен полностью высохнуть. Устанавливать влажную деталь назад не следует.

Почему не все фильтры можно мыть

В некоторых осушителях кроме обычного пылевого фильтра устанавливают дополнительные HEPA или угольные фильтры для очистки воздуха.

По словам специалистов, большинство таких фильтров нужно заменять, а не промывать. Вода может повредить фильтрующий материал и снизить эффективность его работы.

Также не стоит ставить пылевые фильтры в посудомоечную машину.

Поэтому перед очисткой проверьте тип установленного фильтра. Если он не предназначен для мытья, используйте только разрешенный изготовителем способ ухода или замените его.

Почему после очистки осушитель показывает заполненный бак.

Иногда после мытья резервуара индикатор заполнения продолжает светиться, хотя воды уже нет.

В собственном материале LG обьясняет, что в некоторых моделях причиной может быть застрявший поплавок - механизм, определяющий уровень воды.

В таком случае производитель рекомендует выключить устройство, осторожно достать резервуар и слегка встряхнуть его вверх-вниз, чтобы проверить, свободно ли движется поплавок. В то же время открывать защитную крышку этого механизма нельзя, поскольку это может нарушить его работу.

Если после проверки поплавка и правильной установки резервуара индикатор не гаснет, лучше обратиться в службу поддержки или сервисный центр.

Как часто нужно чистить осушитель

Периодичность очистки зависит от модели, запыленности помещения и интенсивности использования.

Для домашнего ухода можно ориентироваться на следующий график:

После наполнения резервуара - сливать конденсат.

Раз в неделю - проверять состояние контейнера и промывать его при необходимости.

Раз в 2 недели - проверять пылевой фильтр и очищать в соответствии с инструкцией.

Перед длительным хранением - очистить резервуар, фильтр и убедиться, что все вымытые детали высохли.

Это ориентировочный график, а не универсальное требование для всех осушителей. Если производитель установил другие интервалы очистки, следует соблюдать именно их.