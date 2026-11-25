Украинская блогерша Диана Чхаидзе откровенно рассказала о разрыве отношений с мужем Беро после семи лет брака. Девушка призналась, когда впервые задумалась о разводе, почему долго не решалась уйти и готова ли дать мужу еще один шанс.

Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью блогерши .

Диана Чхаидзе рассказала об измене мужа еще до свадьбы

По словам блогерши, трудности в отношениях с Беро возникли еще до свадьбы. Мужчина пользовался популярностью среди женщин и, как утверждает Диана, продолжал уделять внимание другим женщинам даже после того, как они начали встречаться.

Сначала инфлюенсер мирилась с таким поведением, хотя была очень ревнивой. Впоследствии она дала понять избраннику, что настроена на серьезные отношения и ожидает от него взаимности.

Диана хотела прекратить отношения, но Беро заверил ее в своих чувствах. Как вспомнила блогерша, именно после этого случая их отношения начали двигаться к свадьбе.

Почему Диана Чхаидзе решила развестись

Блогерша призналась, что впервые хотела развестись еще около года назад. Она неоднократно задумывалась о разрыве, но из-за страха и чувств к мужу откладывала окончательное решение.

"Я просто хотела сохранить семью, потому что я все равно любила", - рассказала Диана.

Чхаидзе также вспомнила один из конфликтов, во время которого Беро позвонил ее отцу и сообщил о намерении жены развестись. Вмешательство родных в их отношения лишь усилило негативные эмоции блогерши.

В конце концов Диана осознала, что, несмотря на желание построить крепкую семью, они с мужем слишком разные.

Еще одной проблемой в браке, по словам Чхаидзе, стало нежелание мужа брать на себя ответственность. Блогерша устала самостоятельно решать финансовые и бытовые вопросы.

Почему Диана и бывший муж продолжают жить вместе

Несмотря на решение расстаться, супруги не сразу начали жить отдельно. По словам Дианы, окончательный разговор о разводе состоялся летом после возвращения из Грузии.

Сначала блогерша сама предложила мужу временно остаться в квартире, поскольку понимала, что ему необходимо найти другое жилье.

Важную роль в этом решении сыграла и их общая дочь. В тот период продолжались интенсивные российские обстрелы, из-за которых ребенок сильно переживал.

Готова ли блогерша возобновить отношения с мужем

Чхаидзе категорически заявила, что не готова возвращаться к отношениям с Беро даже в случае улучшения его финансового положения.

По словам блогерши, сейчас она хочет, чтобы муж вернул ей деньги, которые, как она утверждает, он ей должен, и обеспечивал их общего ребенка.

"Пусть просто вернет мне то, что он мне должен, и пусть тогда уже обеспечивает ребенка", - отметила Диана.

Инфлюенсер призналась, что исчерпала все силы в попытках спасти брак. Она не скрывает, что разрыв дается ей болезненно, ведь в свое время она видела с мужем совместное будущее.