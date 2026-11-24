Обнародовало лонглист Национального отбора на "Євробачення-2027". В список вошли 18 украинских исполнителей , которые продолжат борьбу за возможность представить страну на международном песенном конкурсе.

Детальнее об этом расскажет Styler со ссылкой на официальный Youtube-канал "Евробачення Україна".

Кто попал в лонглист Нацотбора-2027

В этом году за возможность выступить на большой европейской сцене будут бороться 18 артистов. Именно они продолжат участие в отборе после предварительной проработки заявок организаторами.

Полный список участников лонглиста выглядит так:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS` FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

POVIN`

SKYLLER

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

КАЖАННА

СОЛИДНЫЕ ЛЮДИ

УЛЬЯНА ШУБА

Следует отметить, что музыкальным продюсером Нацотбора-2027 стал Дмитрий Шуров (Pianoбой). Именно он присоединится к работе с участниками на следующих этапах конкурса.

Что будет дальше после объявления лонглиста

Попадание в длинный список еще не гарантирует участия в финале. Исполнителей ждут прослушивания с участием музыкального продюсера Дмитрия Шурова. Личное присутствие артистов на этом этапе обязательно.

По результатам прослушиваний сформируют шортлист - краткий список финалистов. Для не прошедших дальше участников лонглиста предусмотрели еще одну возможность: среди них проведут рейтинговое онлайн-голосование, которое позволит зрителям выбрать дополнительного финалиста.

Победитель Национального отбора будет определен в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.

Когда состоится Нацотбор на "Євробачення-2027"

Финал украинского Нацотбора намечен на февраль 2027 года. Выступления финалистов покажут на телеканале "Суспільне Культура" и цифровых платформах "Суспільного".

Формат конкурса будет предусматривать живые выступления артистов с соблюдением необходимых норм безопасности. Победителя изберут по результатам сочетания оценок профессионального жюри и зрительского голосования.

Где и когда пройдет "Євробачення-2027"

71-й песенный конкурс "Євробачення" впервые в истории будет принимать Болгария. Местом проведения станет прибрежный город Бургас, а главной ареной - спортивно-развлекательная площадка "Арена Бургас".

Организаторы уже определили даты музыкального события:

11 мая 2027 года - первый полуфинал;

- первый полуфинал; 13 мая 2027 года - второй полуфинал;

- второй полуфинал; 15 мая 2027 года - гранд-финал.

Украина подтвердила участие в конкурсе и определит своего представителя по результатам Национального отбора.