Если привычные салаты уже надоели, попробуйте соединить слабосоленый лосось с моцареллой и молодыми соевыми бобами в эдамаме. Такое блюдо станет отличным вариантом обеда или ужина, в частности во время отключения света.
Как приготовить боул с лососем и эдамаме, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты для боула с лососем
На одну порцию понадобятся:
- слабосоленый лосось - 50 г;
- идомаме - 60 г;
- моцарелла - 40 г;
- сливочный творог - 25 г;
- помидоры черри - 80 г;
- салатный микс - 40 г;
- лимонный сок - 1 ч. л. (по желанию).
Рецепт приготовления
Отварите бобы едамаме в соответствии с инструкцией на упаковке и оставьте охлаждаться.
Промойте салатные листья, обсушите их и выложите на дно глубокой тарелки. Помидоры черри разрежьте пополам, а моцареллу нарежьте кружочками.
Поверх зелени отдельными секциями выложите помидоры, моцареллу, эдамаме и ломтики слабосоленого лосося.
В центр тарелки добавьте сливочный творог. По желанию сбрызните ингредиенты лимонным соком.
В этом боуле мне очень нравится сочетание эдамаме и сливочного сыра. Бобы имеют едва ощутимый орехово-сладковатый привкус, который интересно контрастирует с соленостью лосося. Сливочный сыр гармонично дополняет и делает вкус более нежным.
Перед употреблением перемешайте компоненты, чтобы сливочный сыр равномерно распределился между ними.
Если отварить эдамаме заранее и хранить все скоропортящиеся ингредиенты в холодильнике при температуре до +4 градусов, собрать такой боул можно даже при отключении света.
Аллергены: рыба, соя, молоко и молочные продукты (лактоза).
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