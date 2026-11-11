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Главная Вкусно Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)
Вкусно 11 ноября 2026 · 10:24

Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)

В порции около 32 г белка, а для приготовления не требуются электроприборы
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)

Мужчина держит тарелку с высокобелковым салатом с тунцом (коллаж: Styler)

При отключении света не обязательно ограничиваться бутербродами или перекусами. Даже без плиты и духовки можно приготовить сытный салат с высоким содержанием белка, который можно приготовить за 10 минут.

Быстрым рецептом салата с тунцем делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Салат с тунцом и нутом - рецепт

На этот раз хотелось поэкспериментировать и сочетать консервированный тунец с нутом, свежими овощами и йогуртовой заправкой. Мне понравился результат: салат получился вкусным, а для приготовления не нужна плита, духовка или блендер.

Ингредиенты:

  • молодой шпинат - 30 г
  • консервированный нут - 45 г
  • болгарский перец - 20 г
  • помидор - 10 г
  • лук - 5 г
  • оливки без косточек - 10 г
  • тунец в собственном соке - 80 г
  • помидоры черри - 40 г.

Для соуса:

  • греческий йогурт 4% без добавленного сахара - 100 г
  • вяленые томаты - 5 г
  • лимонный сок - примерно 1 ч. л.
  • прованские травы - по вкусу
  • соль - щепотка.

Время приготовления: 10 мин.

Количество порций: 1.

Способ приготовления

  1. Промойте и обсушите шпинат, выложите на тарелку.
  2. С консервированного нута слейте жидкость. Болгарский перец, помидор, лук и оливки нарежьте небольшими кусочками.
  3. Выложите нут с овощами поверх шпината.
  4. С тунца слейте жидкость. Осторожно разделите рыбу вилкой на большие кусочки и добавьте в салат.
  5. Помидоры черри разрежьте и разложите вокруг тунца.
  6. Для соуса промокните вяленые томаты бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Мелко нашинкуйте.
  7. Смешайте греческий йогурт, вяленые помидоры, лимонный сок и прованские травы.
  8. Выложите густую заправку небольшими порциями поверх салата. Подавайте сразу.
Салат с тунцем, нутом и йогуртовой заправкой, который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)
Салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой , который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Калорийность и БЖУ салата с тунцом

Благодаря тунцу и греческому йогурту салат содержит много белка. Нут и овощи добавляют блюду клетчатку и делают его более питательной.

Ориентировочное КБЖУ одной порции:

  • калорийность - 265 ккал
  • белки - 32 г
  • жиры - 7 г
  • углеводы - 18 г.

Расчет сделан на основе питательной ценности продуктов, которые я использовала. Фактическое КБЖУ может отличаться в зависимости от производителя и пропорций ингредиентов.

Аллергены: рыба, молоко и молочные продукты (лактоза).

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Раньше мы рассказывали, как приготовить быстрый высокобелковый салат с ветчиной без света.

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