Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)

При отключении света не обязательно ограничиваться бутербродами или перекусами. Даже без плиты и духовки можно приготовить сытный салат с высоким содержанием белка, который можно приготовить за 10 минут.

Салат с тунцом и нутом - рецепт

На этот раз хотелось поэкспериментировать и сочетать консервированный тунец с нутом, свежими овощами и йогуртовой заправкой. Мне понравился результат: салат получился вкусным, а для приготовления не нужна плита, духовка или блендер.

Ингредиенты:

молодой шпинат - 30 г

консервированный нут - 45 г

болгарский перец - 20 г

помидор - 10 г

лук - 5 г

оливки без косточек - 10 г

тунец в собственном соке - 80 г

помидоры черри - 40 г.

Для соуса:

греческий йогурт 4% без добавленного сахара - 100 г

вяленые томаты - 5 г

лимонный сок - примерно 1 ч. л.

прованские травы - по вкусу

соль - щепотка.

Время приготовления: 10 мин.

Количество порций: 1.

Способ приготовления

Промойте и обсушите шпинат, выложите на тарелку. С консервированного нута слейте жидкость. Болгарский перец, помидор, лук и оливки нарежьте небольшими кусочками. Выложите нут с овощами поверх шпината. С тунца слейте жидкость. Осторожно разделите рыбу вилкой на большие кусочки и добавьте в салат. Помидоры черри разрежьте и разложите вокруг тунца. Для соуса промокните вяленые томаты бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Мелко нашинкуйте. Смешайте греческий йогурт, вяленые помидоры, лимонный сок и прованские травы. Выложите густую заправку небольшими порциями поверх салата. Подавайте сразу.

Салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой , который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Калорийность и БЖУ салата с тунцом

Благодаря тунцу и греческому йогурту салат содержит много белка. Нут и овощи добавляют блюду клетчатку и делают его более питательной.

Ориентировочное КБЖУ одной порции:

калорийность - 265 ккал

белки - 32 г

жиры - 7 г

углеводы - 18 г.

Расчет сделан на основе питательной ценности продуктов, которые я использовала. Фактическое КБЖУ может отличаться в зависимости от производителя и пропорций ингредиентов.

Аллергены: рыба, молоко и молочные продукты (лактоза).