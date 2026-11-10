Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"

Мария Захватова покинула "Холостяк-15" после свидания с Вячеславом Кравцовым в выпуске за 30 октября , но часть ее истории осталась за кадром. Участница считает, что главный герой неправильно понял ее рассказ о прошлых отношениях, а зрители увидели далеко не все, что происходило между девушками.

В интервью Styler Мария объяснила, что ее задело в поведении Кравцова, рассказала свою версию конфликтов с участницами и поделилась подробностями быта на проекте - от закупок продуктов и суточных до съемок, после которых на сон иногда оставалось полтора часа. Также Захватова рассказала, кто пишет ей после шоу и готова ли она к новым свиданиям.

– Вы шли на "Холостяк" именно к Вячеславу Кравцову? Что вас в нем привлекло еще до личного знакомства?

– Да, конечно, я шла именно к Кравцову, потому что его объявили "Холостяком". Привлекло, видимо, у него спокойный характер. Он мне показался таким спокойным человеком. И, ну, скорее всего, что он тоже спортсмен. Больше я ничего не знала. Все остальное я хотела узнать на проекте.

– После выхода из проекта вы писали, что должны доказывать собственную ценность. В какой момент вы так себя почувствовали?

– Во время свидания, во второй части. Потому что первая половина свидания на яхте прошла отлично. Я понимаю, что очень много вырезали приятных моментов, много вырезали нашего контакта с Вячеславом на самом деле.

А почувствовала, что должна доказывать, когда я сидела с ним и общалась. Он рассказывал о прошлых отношениях, я рассказывала о своих. И я совершенно искренней была: в плане того, почему я ушла, и в плане денег. И тогда мне показалось, что он не понимает, что я хочу ему сказать. Я ему хочу доказать, что я ушла от мужчины, у которого были деньги, но не было ценности именно меня...

И когда он подошел к нам с девушками, сказал, что у него настроение исчезло, что он не хочет дальше ни с кем общаться… Это было действительно очень некрасиво с его стороны.

– А чего вам не хватало в словах Славы и его поведении?

– Я думаю, что искренности, но я понимаю, что много девушек и он не может распыляться на всех.

– Когда Холостяк попрощался с вами, когда он не дал вам розу, в тот момент вы понимали его решение, осталось ли у вас все же ощущение, что истинной причины вы так и не услышали?

– Ну, там на самом деле было два момента. Я, честно говоря, думала, что это все из-за Ани, потому что я не поняла, что можно ситуацию мою с бывшим воспринять именно так. Хотя я совсем не так говорила.

Он подумал из того, что я сказала, что я ушла от парня из-за того, что закончились деньги. Но я же не ушла, потому что деньги закончились. Я ушла от очень состоятельного мужчины и не взяла деньги. И ушла из-за того, что меня уже никто там не любил, вообще не считал за девушку. Это очень разные вещи.

Я не думала, что это такие элементарные вещи, а он не понял. Поэтому я подумала, что это все из-за Ани.

Мне уже очень надоела эта история с Аней. Потому что я с ней в одной комнате жила, это постоянно обсуждалось. Вот эти штуки с ее стороны, оно мне уже так надоело! Потом вывели это на экран, ведь это не просто так, что я решила пожаловаться. Потом не просто так я это Вячеславу сказала. И вот так получилось.

Мария Захватова (фото предоставлено Марией Захватовой)

– Что было перед этим между вами с Анной, как она сказала эти слова с угрозой?

– Мы познакомились еще до Первой вечеринки. Она смотрела Инстаграм, и я. То есть мы уже понимали, кто есть кто. Я посмотрела на ее страницу. Всюду у нее были фотки, где она почти голая. Повсюду, полностью страница была забита этим. То есть она презентовала себя как вдова, что ее должно быть жалко и все такое. А там оказалось все по-другому. И кто-то также рассказывал об этих фотографиях. Но мы не обращали внимания. Всем, честно говоря, было безразлично.

Поэтому перед тем, как нас собирали на Первую вечеринку, я не знала никого. Знала только Кристину Горняк, еще Аню и Вику.

И поскольку я зашла на Церемонию знакомств последняя, там игра началась, мне нужно было заработать баллы. Когда появился вопрос о подписчиках (кто пришел на проект за популярностью), я понимала, что это, скорее всего, Аня. Потому что у нее истории с разными мужчинами, она рассказывала, что с половиной шоубиза переспала. В искренность ее намерений, что она идет знакомиться и строить отношения, я не верила. Ну и глядя на ее страницу, там точно не о дронах рассказывалось. Потому это очень логично.

И я думаю, что была абсолютно честной в этом ответе. После первого вечера я подошла к Кристине, мы с ней поговорили, она сказала, что я все классно ответила. Потом я подошла к Ане, и мы с ней стали говорить об этом. Я сказала: "Если я тебя обидела, извини, но мне нужно было баллы заработать". И это было все при девушках. И потом Аня начала сходить с ума.

Еще на Первой вечеринке она стала всем девушкам давать прозвища ужасные, всех называла эскортницами. Мне она начала в лицо кричать, нападать, угрожать, мол, я тебя уничтожу. И все слышали, что тем, кого не было в комнате на тот момент, она давала разные прозвища. Девушки еще в отеле после Первой вечеринки, прежде чем мы поехали в дом, с ней поговорили жестко, и она затихла.

Но когда мы переехали уже в дом, она там на два дня только затихла, а потом уже с Дариной Заинчуковской они вместе с ума сходили. Дарья провоцировала Горняк, Аня на меня нападала. Аня пыталась выехать за счет девушек, потому что когда камеры включались, она молчала всегда, два слова сказала и все. А Заинчуковская - когда камеры включались, то молчала, а когда выключались, то она пыталась за чей-то счет где-то гадости сказать.

Когда мы уехали на свидание, девушки в доме обсуждали эту тему, что Аня очень много грязи требовала. Это была неизбежная ситуация, потому что с утра и до ночи обсуждалось то, что чудит Аня, а потом уже то, что чудит Дарина.

- Весь этот конфликт, который уже вышел за пределы эфира и перешел в Threads - что о нем думаете сейчас? Девушки просто хотят хайповать?

– Да. Аня, насколько мне известно, сейчас мало говорит. А если мы возьмем Дарину, то она уже и мне угрожает, уже было очень много сообщений. Дарина знает, что я знаю о жестком компромате на нее. Откуда у нее все ее имущество, с какими мужчинами она тусуется, потому что у нее не один мужчина - я знаю. И всю ее ложь я тоже знаю. И она очень переживает, что это выйдет наружу.

И она поняла, что я заступилась за Христю Горняк. Почему? Потому что на Церемонии, когда я покинула проект, Кристина принялась за меня заступаться. Кристина меня на свидание провожала и говорила: "Господи, ты там Ани ничего не скажи". На самом деле среди девушек было много уважения, чувствовалась конкуренция, но не такая, чтобы делать что-нибудь плохое или угрожать. Кроме Дарины и Ани.

А Дарина, у нее была цель - прийти на проект, чтобы похайповать. Вот она и выбрала такую тактику - хайповать за счет Горняк, потому что у Кристины подписчиков много. Она думала, что она себе тоже наберет.

И поэтому перед эфиром, когда третью серию показали, Дарина у себя начала выставлять какие-то посты. Потом Кристине прислали, что она пророссийская, и еще некоторые вещи выплыли, тогда Дарина уже немного забоялась, она всем моим знакомым начала выписывать, чтобы они мне закрыли рот. Блогерам начала написывать, что она что-то на меня найдет.

Это смешно. Она очень боится, что я что-то расскажу. То, из-за чего она может потерять все свои "порши", точно не заработанные. Поэтому сейчас она немного притихла. Но она рассчитывала, что очень нахайпится за счет Горняк.

Потом уже перешла на меня. И личные угрозы пошли.

– Вы вспомнили о Кристине Горняк. Можно найти немало комментариев о ее прошлом, о том, что она - бывшая жена Остапчука. По вашему мнению, упоминания об Остапчуке уместны?

– Как-то Дарина даже в эфире говорила, что у нее был план топить Кристину из-за Остапчука. Я до проекта не была подписана, но знала, что есть Кристина Горняк и есть Остапчук, что они там из-за чего-то ссорятся. Но от нее я этого не слышала, она мне только сказала, что иногда следует не говорить, с кем ты встречаешься, чтобы потом не вылезало на годы вперед.

Вообще меня она не задолбывала с Остапчуком, не говорила нам о нем. Мне кажется, что она пришла строить свои отношения, и никого из девушек она этим не доставала.

Захватова и Горняк (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

– С кем из девушек, кроме Кристины, вы поддерживали или не поддерживали хорошие отношения на проекте, возможно, после? И кого из них вы искренне хотели бы видеть в финале?

– Не поддерживала отношения с Лией. У нас были конфликты, когда мы вместе спали, ей было со мной неудобно спать, я ее постоянно доставала. В принципе, я не с кем не ссорилась, когда я вышла из проекта - со всеми хорошо общалась. Даже в первую неделю с Дариной, пока я не узнала, что она кучу плохого обо мне сказала. И я не общалась только с Аней, это точно и все.

– А кому бы из девушек вы искренне пожелали оказаться в финале?

– Я думаю, что это Кристина Горняк и Лия Анголенко. Лия просто хочет замуж выйти. Я бы хотела, чтобы вообще Катя победила. Ну, по росту ему подходит. Точно!

И она такая искренняя, хорошая девушка, очень много пострадала. И точно пришла за отношениями.

– Что думаете о том, что на проект вернулся Диана Зотова?

– Я думаю, что это цирк, что она придет. Ей точно не Вячеслав нужен, не проект, ничего ей не нужно. Это вторая Дарина в этом плане.

– Какое правило или запрет вас поразило больше всего?

– Что сейчас нельзя ничего выкладывать. А запреты, которые были на самом проекте, типа без телефонов, я считаю, что это нормально. Потому что все бы все слили, а так мы понимали, куда мы пришли. Когда мы подписывали контракт, мы понимали, что есть эти правила. То есть ты либо подписываешь, либо нет.

– Каким был быт в домике с девчонками? Вы чередовали, кто убирает, кто готовит? Были ли люди, которые помогали вам это делать?

– Ну, во-первых, нас заселили в дом, где, считайте, было 15 девушек, было много людей из команды. Вывозили нас раз в несколько дней в супермаркет, чтобы мы купили себе еду. Я понимаю, что это потому, что было много съемок. И мы не успевали нормально поесть, попить и все такое.

Например, Горняк варила там пельмени, мы быстренько ели и дальше шли сниматься, потому что не было ни времени, ни возможности купить еду.

Но нас завозили в магазин, когда нас вывозили на свидание, мы могли себе купить еду. Я думаю, что нужно бы им организовать, чтобы какая-то доставка была.

Как мы убирали? Каждая за собой, ссор из-за этого не было. Мы жили на чемоданах. У нас есть кровати, открытый чемодан, мы вещи даже не выкладывали.

Мария Захватова (фото предоставлено Марией Захватовой)

– Платят ли девушкам за съемки в проекте?

– А я не знаю, можно ли это говорить, но нам такие себе суточные выдавали.

В самом деле, честно, не так сложно было жить в таких условиях. Конечно, у кого-то башню рвало, что воздушные тревоги, что каждый день с родителями не дают пообщаться.

– Вспомните момент, когда Кравцов с вами попрощался и вы уехали домой. Что вы сделали первым, когда вернулись?

– Я спала неделю. Потому что у меня была хроническая усталость оттого, что мы очень мало спали. Было такое, что мы спали полтора часа в сутки. Потому что у нас закончились съемки, потом пока мы доедем в отель, пока мы умоемся, у нас есть 2-3 часа на сон. А потом мы дальше встаем, у нас грим, мы едем и дальше снимаемся. Мы ждали, пока все синхроны запишут, поэтому сутки перетекали в сутки и безразлично было, что это 4 утра или 4 вечера.

На самом деле, в этом плане было очень сложно. Нам говорили, что когда девушек будет меньше, будет легче. Но я это время не застала.

– Вы вспомнили о Первой вечеринке. У вас было очень эффектное появление. Это была ваша идея, тяжело было ее реализовать?

– Я думаю, что меня с самого начала и взяли из-за того, что я воздушная гимнастка, что я могу сделать что-нибудь необычное. Позже мы начали думать, а в чем я буду? Потому что в обычном платье это невозможно. Точно не хотела быть в костюме гимнастики. И я нашла себе образ, сама подобрала и просто утверждала это все со стилистом.

– Кстати, о воздушной гимнастике. Есть ли какое-то клише о воздушной гимнастике, которое вам уже надоело?

– Нет, нет. Просто в моей жизни есть студия, я детей учу, сама занимаюсь. В моей жизни воздушной гимнастики очень много. Но ведь я разносторонняя, и тем занимаюсь, и тем. Почему постоянно воздушная гимнастика? Мне просто это уже немного надоело. Но я понимаю, что для других людей это что-то новое и интересное.

Я и сейчас занимаюсь воздушной гимнастикой, дальше тренирую. Просто хочу еще что-нибудь интересное найти в жизни, чтобы это была не только студия, не только воздушная гимнастика.

– Что можете сказать о себе, чего не знают зрители, чтобы вас лучше поняли и с другой стороны увидели?

– Меня очень обидело, что повсюду после второго выпуска пишут, что я меркантильна. Мол мне не нужно было этого говорить, не нужно было вспоминать отношения.

Но я считаю, что я чего-то достигаю в жизни только потому, что максимально искренняя и правдивая. Будь я на сто процентов меркантильна, мне кажется, я бы открыто об этом говорила. А так я ушла из отношений, не взяла ни деньги, ни машины. Я сама отлично зарабатываю. Я сама себе оплачиваю свою, я считаю, хорошую жизнь.

Поэтому я не жалею о том, что я сказала, ни в коем случае. Человек не понял этого. Это уже не мои проблемы. Поэтому я горжусь собой, что я всегда максимально искренна и правдива.

– После выхода из проекта вам уже начали писать мужчины, возможно, звать на свидание?

– Да, у меня забит директ. Я смотрю, всем пишу, что мне очень приятно, но пока я не готова к свиданиям. Даже после Первой вечеринки мне писало очень много мужчин, что им очень понравился мой выход. Очень многие писали, что я фаворитка.

Даже известные мужчины уже писали. Поэтому я не волнуюсь. Думаю, что и до этого не волновалась, я никогда не была обделена вниманием. Просто именно своего человека мне найти очень сложно.

– Вообще реально с вами познакомиться в Инстаграме? Вы отреагируете на приглашение, если вас заинтересует профиль мужчины?

– Конечно. Я вообще все читаю, на все реагирую. Просто страницы бывают пустыми, когда мужчины не ведут соцсети, и не видно даже, кто за ними сидит. Поэтому на это, конечно, я не реагирую. Я хотя бы должна понимать, с кем общаюсь.

– Были какие-то уже хейтеры, пытавшиеся вас обидеть?

– Нет, очень много приятных сообщений приходило. Прям не было какого-то треша, ничего подобного. Вот только Дарина мне писала грязь.

– Назовите главные "красные флажки" у мужчин.

– Это точно скупость. И еще превосходство. Я не люблю пренебрежительных людей, пренебрежительных мужчин.

– А теперь назовите зеленые.

– Это честность, это искренность и это щедрость.