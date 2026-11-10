Рамина Эсхакзай назвала причину, по которой откладывает свадьбу с любимым-военным (видео)

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала, почему пока откладывает свадьбу с женихом. Пара уже обсуждала возможный период для женитьбы, но окончательной даты до сих пор нет.

О планах на женитьбу и о том, как любимый признался журналистке, рассказывает Styler со ссылкой на ее интервью для Радио Люкс .

Когда Рамина Эсхакзай планирует свадьбу

Во время разговора журналистка объяснила, что они с женихом пока не выбрали конкретную дату. Поскольку ее возлюбленный служит в армии, пара учитывает обстоятельства, связанные с его службой.

По словам Рамины, они обсуждали возможность организовать свадьбу в период, когда интенсивность боевых действий может быть ниже. Именно поэтому рассматривают зимние месяцы.

"Мы обсуждали, что это должен быть период, когда с меньшей вероятностью будет наступать враг и не будет штурмовых действий с нашей стороны. То есть с наибольшей вероятностью так складывается, что это будет зимний период", - рассказала она.

Подготовить торжество ближайшей зимой влюбленные, по ее словам, уже не успеют. Поэтому ориентируются на сезон 2027–2028 годов.

При этом Рамина пока не представляет, какой именно должна быть ее свадьба. Она не определилась ни со свадебным платьем, ни с местом проведения торжества.

Журналистка также призналась, что организационные хлопоты ее не слишком привлекают, ведь для подготовки нужно принять немало решений.

"Мне так лень все это организовывать, потому что нужно же дать задания людям, рассказать, как ты хочешь, а я пока не знаю, как я хочу", - объяснила она.

На вопрос, могут ли они с возлюбленным сначала официально зарегистрировать брак, а празднование устроить позже, Эсхакзай ответила, что пара рассматривает разные варианты.

Как военный сделал предложение Рамине

Во время интервью Эсхакзай также вспомнила романтический момент помолвки. Она призналась, что ждала предложения, поскольку возлюбленный заранее говорил о готовности жениться.

"Я ожидала, что мне сделают предложение, потому что жених сказал, что он готов, что он заряжен и ждет момента", - рассказала журналистка.

Предложение состоялось во время совместного отдыха. Сначала Рамина предполагала, что возлюбленный сделает предложение в день их годовщины. Однако романтический момент наступил лишь через несколько дней.

Мужчина организовал ужин у океана, а после него пригласил избранницу подойти ближе к воде. Там, уже в темноте, он достал кольцо.

"Я так искренне была рада за него, в первую очередь не за себя, потому что человек решился, старался и так все организовал", - поделилась журналистка.

Боится ли Рамина, что свадьба снова не состоится

Во время разговора ведущая напомнила, что ранее ей уже дважды делали предложение руки и сердца, однако до свадьбы дело не доходило. Рамина ответила на это с юмором и призналась, что надеется в этот раз все же выйти замуж.

"Я прекрасно отношусь к очень красивым кольцам. И я даже шутила, что собираю себе коллекцию на пять пальцев", - сказала она.

Эсхакзай также рассказала неожиданную семейную историю: по словам журналистки, ее матери в свое время делали предложение семь раз, прежде чем она согласилась.