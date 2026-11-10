День бухгалтера 10 ноября или нет: когда отмечают в Украине и почему две даты

10 ноября или 16 июля: когда действительно нужно приветствовать бухгалтеров в Украине? Вокруг этого профессионального праздника есть неразбериха, ведь обе даты регулярно появляются в календарях. Но их происхождение совершенно разное.

Когда День бухгалтера в Украине в 2026 году

День бухгалтера и аудитора ежегодно отмечают 16 июля. В 2026 году эта дата пришлась на четверг, поэтому официальный профессиональный праздник уже прошел.

10 ноября, во вторник, будут отмечать Международный день бухгалтерии (International Accounting Day). Он посвящен представителям профессии в разных странах мира.

Важно различать эти события: 10 ноября является международной профессиональной датой, а 16 июля закреплен как официальный праздник в Украине. Международный день бухгалтерии не заменяет украинский день бухгалтера и аудитора.

Почему День бухгалтера в Украине отмечают 16 июля

Украинский профессиональный праздник имеет конкретную историческую подоплеку. Именно 16 июля 1999 Верховная Рада Украины приняла Закон № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Документ определил правовые принципы организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в стране. Он стал важным этапом формирования национальной системы учета, определив общие правила для предприятий, учреждений и организаций.

Через пять лет после принятия закона, 18 июня 2004 года, Президент Украины подписал Указ №662/2004 "О Дне бухгалтера и аудитора". Им был установлен ежегодный профессиональный праздник 16 июля.

Сначала оно называлось День бухгалтера. Однако в апреле 2018 года в указ внесли изменения, после которых праздник получил название День бухгалтера и аудитора. Таким образом, к профессиональному чествованию официально приобщили и аудиторов.

Почему Международный день бухгалтера отмечают 10 ноября

История международной даты уходит в 15 век и связана с итальянским математиком и францисканским монахом Лукой Пачоли.

10 ноября 1494 года в Венеции напечатали его труд "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций"). Книга была посвящена математическим знаниям того времени, но одна из ее глав имела особое значение для развития бухгалтерского дела.

В части "Particularis de computis et scripturis" Лука Пачоли описал метод двойной записи, которую использовали венецианские торговцы. Речь идет о принципе учета, при котором каждая хозяйственная операция отражается по дебету одного счета и кредиту другого.

Этот подход стал фундаментом современной системы бухгалтерского учета. Именно поэтому Луку Пачоли часто называют "отцом бухгалтерии", хотя он не изобрел двойную запись, а систематизировал и описал уже существующие среди торговцев практики.

Дату публикации его труда со временем связали с Международным днем бухгалтерии. Она стала поводом отметить специалистов, отвечающих за финансовый учет, отчетность и контроль экономической деятельности.

Является ли 10 ноября официальным выходным в Украине

Нет. Международный день бухгалтерии не государственный праздник или дополнительный выходной в Украине.

Официальной датой профессионального праздника остается 16 июля. В то же время, 10 ноября украинские бухгалтеры также могут принимать поздравления с международной профессиональной датой.