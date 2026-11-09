Тина Кароль растрогала участницу "Голосу країни" словами об оккупированном Луганске

Участница 14-го сезона "Голосу країни" Анна Ткаченко рассказала о вынужденном выезде из родного города из-за войны и попытки возобновить музыкальную карьеру в Киеве. Ее история не оставила равнодушной звездного тренера Тину Кароль.

Что сказала известная певица, подробнее рассказывает Styler со ссылкой на видео проекта в YouTube .

Почему Анна Ткаченко покинула родной дом

До 2014 года Анна жила и работала в Луганске. Она выступала в местных развлекательных заведениях, занималась музыкой и имела стабильный заработок благодаря вокальной карьере.

Однако привычная жизнь семьи изменилась, когда встал вопрос безопасности детей. Женщина решила не оставаться в городе и уехать вместе с семьей.

Сборы были поспешными: Анна погрузила необходимые вещи в автомобиль и отправилась в путь. Поездка оказалась изнурительной, ведь за рулем она останавливалась только для того, чтобы покормить детей.

В конце концов семья добралась до Киева. Для Анны это означало не просто переезд в другой город, а необходимость фактически начинать профессиональную жизнь сначала.

Как певица возобновляла музыкальную карьеру после переезда

В столице Анна оказалась без привычных контактов и знакомств в музыкальной среде. Она не знала местных исполнителей, не имела налаженных связей и не понимала, с чего начать поиск новых возможностей.

Несмотря на сложности, вокалистка решила не отказываться от любимого дела. Она пообещала продолжать заниматься музыкой и постепенно возвращаться к выступлениям.

"Мы с семьей приехали в Киев. Чужой город. Я никого из музыкантов здесь не знаю, куда идти. Но я пообещала себе, что я не остановлюсь", - рассказала участница шоу.

Анна начала формировать музыкальные коллективы, работать над новыми композициями и искать возможности снова выступать перед публикой.

Сегодня она воспитывает двух дочерей и хочет своим примером показать им, что даже после сложных жизненных обстоятельств не нужно отказываться от того, что действительно важно.

Именно поэтому участие в "Голосі країни-14" стало для певицы возможностью не только заявить о себе, но и продолжить путь в музыке.

Тина Кароль поддержала Анну Ткаченко

Исполнительница спела песню Lama "Знаєш, як болить". Во время выступления на сцене "Голосу країни" Анна не смогла полностью скрыть пережитые эмоции. Ее история и реакция во время разговора с тренерами не оставили равнодушной Тину Кароль.

Певица заметила волнение участницы и решила поддержать ее. Тренер дала понять, что Анне не нужно скрывать свои чувства или пытаться казаться сильнее, чем она есть на самом деле.

"Луганск - это Украина", - подчеркнула Кароль.

После этого наставница обняла вокалистку. Анна поблагодарила за поддержку, ставшую для нее важной в эмоционально непростой момент.

Тина Кароль также обратилась к жителям Луганщины, Донбасса и Харьковщины, которые продолжают переживать последствия оккупации и боевых действий.

"Я хочу обратиться ко всем людям из Луганского региона, с Донбасса, с Харьковской области, из всех тех городов, где оккупация, где идут бои сегодня. Мы едины, мы рядом. Я верю в то, что Украина будет стойкой", - подчеркнула певица.

Кроме того, тренер выразила благодарность украинским военным, защищающим страну, и призвала не терять веры в Украину.

В какой команде продолжит участие Анна Ткаченко

Выступление Анны Ткаченко завершилось успешно: вокалистка прошла в следующий этап "Голосу країни-14".

В дальнейшем она продолжит участие в команде Тины Кароль, которая единственная повернулась к ней. Для певицы это возможность развиваться, работать с опытной наставницей и снова заявить о себе на большой сцене.