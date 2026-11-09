Во Львове уволили врача за осмотр Ирины Федишин дома: "Это грубое нарушение"

Львовская больница Святой Анны отреагировала на рассказ Ирины Федишин о потере дочери на 35 неделе беременности. 8 ноября в родильном сообщили, что уволили врача за самовольный осмотр певицы дома перед госпитализацией.

Как в роддоме объяснили увольнения и какие вопросы к медикам имеет семья, рассказывает Styler.

Почему уволили врача и что изменили в больнице

Руководство объяснило, что прекратило трудовые отношения с врачом, когда узнало о домашнем осмотре. Самовольное оказание медицинской помощи за пределами заведения - это "грубое нарушение правил работы больницы", говорится в заявлении больницы.

Семье Федишин выразили соболезнования и предложили дать объяснение. Медицинских подробностей администрация публично не раскрыла, сославшись на врачебную тайну.

По данным заведения, 29 и 30 октября в роддоме продолжалась внеплановая проверка Минздрава. Качество помощи оценила клинико-экспертная комиссия, а обстоятельства отдельно рассмотрел медицинский совет больницы. Заведение должно устранить выявленные недостатки до 1 декабря. К круглосуточным дежурствам уже привлекли врачей, проводящих УЗИ.

Что произошло с Ириной Федишин

О потере дочери мужчина певицы Виталий Човнык сообщил 13 октября. Позже Федишин в своем Instagram рассказала, что девочку назвали Вероникой.

Первую ноющую боль в животе Ирина почувствовала около 17:30, когда вместе с семьей пришла в кинотеатр. Он прошел, но вернулся уже дома, вспоминала певица.

Сначала Федишин написала врачу, который вел беременность. Когда назначенные препараты не помогли, она посоветовала обратиться к медику, который должен принимать роды. Второй врач осмотрела певицу дома. По словам Ирины, она предположила, что это могут быть преждевременные роды, и посоветовала подождать, пока подействуют лекарства.

Ночью боль усилилась. Около 03:55 Човнык привез жену в роддом. По словам Федишин, врача, которая должна была провести УЗИ, пришлось ждать около часа. В ходе обследования певице сказали, что сердце дочери уже не бьется.

Ирина рассказала, что у нее отслоилась плацента и началось сильное внутреннее кровотечение. Чтобы спасти ей жизнь, во время операции врачи удалили матку. По подсчету певицы, от первой боли до операции прошло около 12 часов.

Каких объяснений ждет семья

"Я благодарна врачам, спасшим мою жизнь, и их действия накануне для меня остаются непонятными", - написала певица.

Федишин хочет выяснить, почему во время домашнего осмотра врач не проверила сердцебиение дочери и не измерила ей давление. Артистка обратила внимание на запись в медицинском протоколе. По ее словам, на УЗИ она сама поднималась по лестнице, хотя в документе указано, что ее везли на каталке.

Човнык написал в Instagram Stories, что жена описала события сдержанно, и пообещал подробнее рассказать о действиях медиков в ту ночь.