Кислица засохла в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме

Осенью комнатная кислица может постепенно потерять все листья. Иногда это естественная часть ее жизненного цикла, но схожие признаки возникают из-за неправильного полива, нехватки света или повреждения корней.

Styler рассказывает, как понять, нуждается ли в растении помощи, где держать горшок зимой и когда возобновлять полив.

Почему осенью в кислице засыхают листья

Кислица треугольная ( Oxalis triangularis) - один из видов оксалиса, многолетнее растение с характерными треугольными листочками зеленого или фиолетового цвета.

Вечером ее листочки складываются, а утром снова разворачиваются. Это естественная реакция на изменение освещения, поэтому беспокоиться из-за такого движения не нужно.

Однако иногда листья начинают постепенно бледнеть, терять упругость и засыхать даже днем.

По информации Университета штата Северная Каролина, кислица может переходить в состояние покоя осенью, а также из-за чрезмерной жары или длительного пересыхания почвы.

Растение имеет подземные корневища, в которых скапливаются вода и питательные вещества. Благодаря этим запасам она способна пережить период без листьев, а затем восстановить рост.

В то же время, не каждая кислица обязательно засыпает на зиму. Если условия остаются благоприятными, то она может продолжать расти даже в холодные месяцы.

Как отличить период покоя от загнивания корней

Прежде всего, обратите внимание на то, как изменяется состояние листьев и насколько влажна почва в горшке.

На естественный период покоя могут указывать следующие признаки:

Листья постепенно бледнеют, поникают и высыхают.

Новые побеги временно перестают появляться.

Почва не остается постоянно мокрой.

Если корневища уже осматривались, они остаются плотными, без размягченных участков.

Если кислица потеряла листву, но нет признаков загнивания, торопиться с пересадкой не нужно.

На возможные проблемы с корнями указывают другие признаки:

Земля остается мокрой в течение длительного времени.

Листья увядают, несмотря на влажную почву.

Вода плохо выходит из горшка.

При осмотре обнаруживаются темные и размягченные корни.

Специалисты Университета Мэриленда объясняют, что здоровые корни комнатных растений обычно светлые и упругие. Пораженные гнилью участки могут становиться темными и мягкими.

Важно не путать тонкие корни с корневищами кислицы. Сами корневища могут иметь коричневую окраску, поэтому оценивать их состояние только по цвету не стоит. Здоровые части должны оставаться плотными, без признаков разложения.

Что делать, если кислица начала загнивать

Если почва постоянно мокрая, а растение продолжает увядать, сначала проверьте дренажное отверстие. Вода должна свободно выходить из горшка.

Если есть подозрение на загнивание, осторожно достаньте кислицу вместе с комом и осмотрите ее подземную часть.

Последующие действия зависят от состояния корней:

Осмотрите корневую систему. Осторожно уберите часть мокрой почвы, чтобы увидеть корни и корневища. Удалите поврежденные участки. Чистым инструментом срежьте явно загнившие и размягченные части. Подготовьте свежую почву. Если остались здоровые и плотные корневища, пересадите их в рыхлый субстрат с хорошей водопроницаемостью. Проверьте горшок. На дне обязательно должны быть дренажные отверстия. Скорректируйте полив. Не допускайте постоянного переувлажнения почвы, особенно если у растения нет листьев.

Для пересадки подойдет субстрат для комнатных растений с добавлением перлита, который помогает сделать почву более рыхлой.

Если большая часть подземных органов сильно повреждена гнилью, спасти кислицу может быть сложно. Однако здоровые части корневищ способны образовывать новые побеги.

Как ухаживать за кислицей зимой

Зимний уход зависит от состояния растения. Кислицу, которая продолжает выпускать листья, не нужно принудительно переводить в состояние покоя.

Если кислица продолжает расти

В материале Университета Миссури специалисты рекомендуют обеспечить растению следующие условия:

Освещение. Яркий рассеянный свет. Хорошо подходит место у восточного или западного окна. Интенсивное прямое солнце может вызвать ожоги листьев.

Яркий рассеянный свет. Хорошо подходит место у восточного или западного окна. Интенсивное прямое солнце может вызвать ожоги листьев. Температура. Примерно от 16 до 24 градусов. Кислица лучше чувствует себя при умеренной температуре и не любит продолжительную жару.

Примерно от 16 до 24 градусов. Кислица лучше чувствует себя при умеренной температуре и не любит продолжительную жару. Полив. Увлажняйте почву, когда ее поверхность немного подсохнет. После полива обязательно сливайте лишнюю воду из поддона.

Увлажняйте почву, когда ее поверхность немного подсохнет. После полива обязательно сливайте лишнюю воду из поддона. Питание. Во время активного роста можно использовать сбалансированное водорастворимое удобрение в половинной концентрации примерно раз в три-четыре недели.

Зимой почва часто высыхает медленнее, поэтому проверяйте ее влажность перед каждым поливом.

Не ставьте горшок прямо возле горячей батареи или там, где на растение попадает холодный воздух из открытого окна.

Если среди старых листьев появляются новые побеги, продолжайте обычный уход с учетом температуры и влажности почвы.

Если кислица полностью потеряла листву

Когда листья постепенно отмирают, но признаков загнивания нет, полив нужно сокращать.

Нью-Йоркский ботанический сад рекомендует после полного высыхания надземной части убрать мертвые листья и перенести горшок в прохладное темное место.

На время полного покоя специалисты ботанического сада советуют оставлять почву сухой и не подкармливать растение.

В то же время, рекомендации по увлажнению во время покоя несколько отличаются: некоторые специалисты советуют поддерживать субстрат едва влажным. Главное – не возвращаться к обычному обильному поливу, пока растение не возобновило рост.

Если на кислице еще остаются живые листики, не торопитесь переносить ее в темноту. Подождите завершения отмирания надземной части.

Также не оставляйте горшок на открытом балконе во время заморозков. Прохладное помещение для зимнего покоя не должно быть морозным.

Нужно ли пересаживать кислицу перед зимой

Если растение здорово, а почва хорошо пропускает воду, срочная пересадка не нужна.

Однако со временем субстрат может уплотняться, а корневища – заполнять почти весь горшок. В этом случае пересадку целесообразно запланировать на период возобновления роста.

Специалисты Висконсинского университета отмечают, что во время покоя кислицу также можно размножать делением подземных органов.

Для этого здоровые части осторожно отделяют и высаживают небольшими группами в горшки с хорошо дренированным субстратом.

Не нужно сразу выбирать слишком просторную емкость. Кислица имеет относительно неглубокую корневую систему, а большой объем почвы может оставаться дольше влажным.

Если растение не имеет проблем с корнями, а горшок не стал тесным, менять его только из-за наступления зимы не нужно.

Когда кислица проснется и как восстановить полив

Продолжительность периода покоя зависит от вида растения и условий выращивания.

По данным Университета штата Айова, у некоторых видов кислицы он обычно длится от одного до трех месяцев.

Для отдельных пурпурнолистных разновидностей отдых может быть короче – примерно месяц. Однако это ориентировочные сроки, а не обязательный график пробуждения.

Время от времени осматривайте поверхность почвы, чтобы не упустить появление молодых побегов.

Когда кислица начнет просыпаться, действуйте постепенно:

Поверните растение в свет. Переместите горшок в яркое рассеянное освещение. Восстановите полив. Слегка увлажните почву, не допуская застоя воды. Наблюдайте за ростом. По мере появления новых листьев постепенно возвращайтесь в обычный режим увлажнения. Не торопитесь с удобрениями. Возобновляйте подкормку только после начала активного роста.

Если ориентировочный период покоя истек, а побегов до сих пор нет, проверьте состояние корневищ. Плотные и невредимые части могут оставаться жизнеспособными.

Если корневища здоровы, по завершении периода покоя можно вернуть горшок на свет и осторожно увлажнить субстрат, наблюдая за появлением нового роста.

Не пытайтесь ускорить пробуждение частым или обильным поливом. Избыток влаги при отсутствии активного роста повышает риск загнивания подземной части кислицы.