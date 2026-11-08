Кислиця засохла в листопаді: як врятувати кімнатну рослину та підготувати до зими

Восени кімнатна кислиця може поступово втратити все листя. Іноді це природна частина її життєвого циклу, але схожі ознаки виникають через неправильний полив, нестачу світла або пошкодження коренів.

Styler розповідає, як зрозуміти, чи потребує рослина допомоги, де тримати горщик узимку та коли відновлювати полив.

Чому восени в кислиці засихає листя

Кислиця трикутна (Oxalis triangularis) - один із видів оксалісу, багаторічна рослина з характерними трикутними листочками зеленого або фіолетового кольору.

Увечері її листочки складаються, а вранці знову розгортаються. Це природна реакція на зміну освітлення, тому хвилюватися через такий рух не потрібно.

Проте іноді листя починає поступово бліднути, втрачати пружність і засихати навіть удень.

За інформацією Університету штату Північна Кароліна, кислиця може переходити у стан спокою восени, а також через надмірну спеку або тривале пересихання ґрунту.

Рослина має підземні кореневища, у яких накопичуються вода та поживні речовини. Завдяки цим запасам вона здатна пережити період без листя, а потім відновити ріст.

Водночас не кожна кислиця обов'язково засинає на зиму. Якщо умови залишаються сприятливими, вона може продовжувати рости навіть у холодні місяці.

Як відрізнити період спокою від загнивання коренів

Насамперед зверніть увагу на те, як змінюється стан листя та наскільки вологий ґрунт у горщику.

На природний період спокою можуть вказувати такі ознаки:

Листя поступово блідне, поникає та висихає.

Нові пагони тимчасово перестають з'являтися.

Ґрунт не залишається постійно мокрим.

Якщо кореневища вже оглядали, вони залишаються щільними, без розм'якшених ділянок.

Якщо кислиця втратила листя, але немає ознак загнивання, поспішати з пересадкою не потрібно.

На можливі проблеми з корінням вказують інші ознаки:

Земля залишається мокрою протягом тривалого часу.

Листя в'яне, попри вологий ґрунт.

Вода погано виходить із горщика.

Під час огляду виявляються темні та розм'якшені корені.

Фахівці Університету Меріленду пояснюють, що здорові корені кімнатних рослин зазвичай світлі та пружні. Натомість уражені гниллю ділянки можуть ставати темними та м'якими.

Важливо не плутати тонкі корені з кореневищами кислиці. Самі кореневища можуть мати коричневе забарвлення, тому оцінювати їхній стан лише за кольором не варто. Здорові частини повинні залишатися щільними, без ознак розкладання.

Що робити, якщо кислиця почала загнивати

Якщо ґрунт постійно мокрий, а рослина продовжує в'янути, спочатку перевірте дренажний отвір. Вода повинна вільно виходити з горщика.

Якщо є підозра на загнивання, обережно дістаньте кислицю разом із земляною грудкою та огляньте її підземну частину.

Подальші дії залежать від стану коренів:

Огляньте кореневу систему. Обережно приберіть частину мокрого ґрунту, щоб побачити корені та кореневища. Видаліть пошкоджені ділянки. Чистим інструментом зріжте явно загнилі та розм'якшені частини. Підготуйте свіжий ґрунт. Якщо залишилися здорові корені та щільні кореневища, пересадіть їх у пухкий субстрат із хорошою водопроникністю. Перевірте горщик. На дні обов'язково повинні бути дренажні отвори. Скоригуйте полив. Не допускайте постійного перезволоження ґрунту, особливо якщо рослина не має листя.

Для пересадки підійде субстрат для кімнатних рослин із додаванням перліту, який допомагає зробити ґрунт пухкішим.

Якщо більша частина підземних органів сильно пошкоджена гниллю, врятувати кислицю може бути складно. Проте здорові частини кореневищ здатні утворювати нові пагони.

Як доглядати за кислицею взимку

Зимовий догляд залежить від стану рослини. Кислицю, яка продовжує випускати листя, не потрібно примусово переводити у стан спокою.

Якщо кислиця продовжує рости

У матеріалі Університету Міссурі фахівці рекомендують забезпечити рослині такі умови:

Освітлення. Яскраве розсіяне світло. Добре підходить місце біля східного або західного вікна. Інтенсивне пряме сонце може спричинити опіки листя.

Яскраве розсіяне світло. Добре підходить місце біля східного або західного вікна. Інтенсивне пряме сонце може спричинити опіки листя. Температура. Орієнтовно від 16 до 24 градусів. Кислиця краще почувається за помірної температури та не любить тривалої спеки.

Орієнтовно від 16 до 24 градусів. Кислиця краще почувається за помірної температури та не любить тривалої спеки. Полив. Зволожуйте ґрунт, коли його поверхня трохи підсохне. Після поливу обов'язково зливайте зайву воду з піддона.

Зволожуйте ґрунт, коли його поверхня трохи підсохне. Після поливу обов'язково зливайте зайву воду з піддона. Підживлення. Під час активного росту можна використовувати збалансоване водорозчинне добриво в половинній концентрації приблизно раз на три-чотири тижні.

Узимку ґрунт часто висихає повільніше, тому перевіряйте його вологість перед кожним поливом.

Не ставте горщик безпосередньо біля гарячої батареї або там, де на рослину потрапляє холодне повітря з відчиненого вікна.

Якщо серед старого листя з'являються нові пагони, продовжуйте звичайний догляд з урахуванням температури та вологості ґрунту.

Якщо кислиця повністю втратила листя

Коли листя поступово відмирає, але ознак загнивання немає, полив потрібно скорочувати.

Нью-Йоркський ботанічний сад рекомендує після повного висихання надземної частини прибрати мертве листя та перенести горщик у прохолодне темне місце.

На час повного спокою фахівці ботанічного саду радять залишати ґрунт сухим і не підживлювати рослину.

Водночас рекомендації щодо зволоження під час спокою дещо відрізняються: деякі фахівці радять підтримувати субстрат ледь вологим. Головне - не повертатися до звичайного рясного поливу, поки рослина не відновила ріст.

Якщо на кислиці ще залишаються живі листочки, не поспішайте переносити її в темряву. Дочекайтеся завершення відмирання надземної частини.

Також не залишайте горщик на відкритому балконі під час заморозків. Прохолодне приміщення для зимового спокою не повинно бути морозним.

Чи потрібно пересаджувати кислицю перед зимою

Якщо рослина здорова, а ґрунт добре пропускає воду, термінова пересадка не потрібна.

Проте з часом субстрат може ущільнюватися, а кореневища - заповнювати майже весь горщик. У такому разі пересадку доцільно запланувати на період відновлення росту.

Фахівці Університету Вісконсину зазначають, що під час спокою кислицю також можна розмножувати поділом підземних органів.

Для цього здорові частини обережно відокремлюють і висаджують невеликими групами в горщики з добре дренованим субстратом.

Не потрібно одразу вибирати надто простору ємність. Кислиця має відносно неглибоку кореневу систему, а великий об'єм ґрунту може довше залишатися вологим.

Якщо рослина не має проблем із коренями, а горщик не став тісним, змінювати його лише через настання зими не потрібно.

Коли кислиця прокинеться і як відновити полив

Тривалість періоду спокою залежить від виду рослини та умов вирощування.

За даними Університету штату Айова, у деяких видів кислиці він зазвичай триває від одного до трьох місяців.

Для окремих пурпурнолистих різновидів відпочинок може бути коротшим - приблизно місяць. Проте це орієнтовні терміни, а не обов'язковий графік пробудження.

Час від часу оглядайте поверхню ґрунту, щоб не пропустити появу молодих пагонів.

Коли кислиця почне прокидатися, дійте поступово:

Поверніть рослину на світло. Перенесіть горщик у місце з яскравим розсіяним освітленням. Відновіть полив. Злегка зволожте ґрунт, не допускаючи застою води. Спостерігайте за ростом. У міру появи нового листя поступово повертайтеся до звичайного режиму зволоження. Не поспішайте з добривами. Відновлюйте підживлення лише після початку активного росту.

Якщо орієнтовний період спокою минув, а пагонів досі немає, перевірте стан кореневищ. Щільні та неушкоджені частини можуть залишатися життєздатними.

Якщо кореневища здорові, після завершення періоду спокою можна повернути горщик на світло та обережно зволожити субстрат, спостерігаючи за появою нового росту.

Не намагайтеся прискорити пробудження частим або рясним поливом. Надлишок вологи за відсутності активного росту підвищує ризик загнивання підземної частини кислиці.