Високобілкова піца на сковороді з шинкою та сиром: простий рецепт за 20 хвилин (фото)

Високобілкову піцу можна приготувати навіть під час вимкнень світла , якщо вдома є газова плита. Знадобиться лише одна сковорода з кришкою - спочатку на ній підрум’янимо корж із кисломолочного сиру, а потім додамо шинку та сир.

Редакторка Styler Юлія Люшньова ділиться рецептом піци на сирній основі та розповідає, чим можна заправити жовті чері перед подачею.

Інгредієнти для піци на сирній основі

З цих продуктів вийде одна піца діаметром близько 20 см на дві порції. Орієнтовний час приготування - 20 хвилин.

Для коржа

кисломолочний сир у брикеті - 200 г

яйце - 1 шт.

цільнозернове пшеничне борошно - 2 ст. л.

сіль - дрібка

Для начинки, орієнтовно

шинка - 40 г

сир, який добре плавиться - 40 г

жовті помідори чері - 5-6 шт.

густий томатний соус - 1 ст. л.

Для заправки чері за бажанням - 1 ч. л. маринаду з-під огірків та ¼ ч. л. зернистої гірчиці.

Як приготувати високобілкову піцу на сковороді

Замісіть сирну основу

Для коржа я взяла кисломолочний сир у брикеті. Якщо в обгортці зібралася сироватка, спершу злийте її, щоб основа краще тримала форму.

Перекладіть сир у миску та розімніть виделкою. Додайте яйце і дрібку солі, всипте борошно та перемішайте. Має вийти густа маса, яку можна розминати руками.

Підрум'яньте корж і підготуйте чері

Розігрійте антипригарну сковороду на помірному вогні. Викладіть сирну масу та розподіліть її тильною стороною ложки. Сформуйте круглий корж завтовшки трохи менше ніж сантиметр, розрівнявши його і по краях, і в центрі. Накрийте кришкою та смажте на слабкому вогні.

Тим часом тонко наріжте шинку та сир, а жовті чері розріжте навпіл. Якщо хочете додати солодкуватим помідорам легкої кислинки, змішайте огірковий маринад із зернистою гірчицею. Заправте половинки чері та залиште їх у мисці, поки готується піца.

Додайте сир і шинку

Приблизно через 5-7 хвилин підніміть край коржа широкою лопаткою. Коли низ підрум'яниться, а краї триматимуть форму, обережно переверніть основу. Якщо край ще зминається під лопаткою, залиште корж під кришкою ще на хвилину та перевірте знову.

Змастіть підрум'янений бік тонким шаром томатного соусу. Розкладіть скибочки сиру, а поверх них - шинку. Накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні ще приблизно 4-6 хвилин. Сир має розплавитися, а середина коржа - повністю схопитися.

Перекладіть піцу на тарілку і викладіть зверху чері. Якщо використовували гірчичну заправку, залиште зайву рідину в мисці, щоб корж зберіг рум'яну скоринку.

Піца на сирній основі з шинкою та сиром, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Скільки білка в одній порції

Основну частину білка тут дає сам корж. Для прикладу візьмемо кисломолочний сир жирністю 5%, на етикетці якого вказано 16 г білка на 100 г. У брикеті вагою 200 г це 32 г білка.

Яйце та дві рівні ложки цільнозернового борошна додають ще близько 8 г. Отже, у всьому коржі виходить приблизно 40 г білка. Якщо додати по 40 г шинки та гауди, орієнтир для готової піци - 60 г білка, або близько 30 г у половині. Точніше значення залежатиме від складу продуктів, які ви оберете.