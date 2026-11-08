Высокобелковая пицца на сковороде с ветчиной и сыром: простой рецепт за 20 минут (фото)

Высокобелковую пиццу можно приготовить даже при отключениях света, если дома есть газовая плита. Понадобится только одна сковорода с крышкой - сначала на ней подрумяним лепешку из кисломолочного сыра, а затем добавим ветчину и творог.
Редактор Styler Юлия Люшнева делится рецептом пиццы на сырной основе и рассказывает, чем можно заправить желтые черри перед подачей.
Ингредиенты для пиццы на творожной основе
Из этих продуктов выйдет одна пицца диаметром около 20 см на две порции. Ориентировочное время приготовления - 20 минут.
Для лепешки
- творог в брикете - 200 г
- яйцо - 1 шт.
- цельнозерновая пшеничная мука - 2 ст. л.
- соль - щепотка
Для начинки, ориентировочно
- ветчина - 40 г
- хорошо плавящийся сыр - 40 г
- желтые помидоры черри - 5-6 шт.
- густой томатный соус - 1 ст. л.
Для заправки черри по желанию - 1 ч. л. маринада из-под огурцов и ч. л. зернистой горчицы.
Как приготовить пиццу на сковороде
Замесите творожную основу
Для лепешки я взяла творог в брикете. Если в обертке собралась сыворотка, сначала слейте ее, чтобы основа лучше держала форму.
Переложите сыр в миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо и щепотку соли, всыпьте муку и перемешайте. Должна получиться густая масса, которую можно разминать руками.
Подрумяньте корж и подготовьте черри
Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Выложите творожную массу и распределите ее тыльной стороной ложки. Сформируйте круглый корж толщиной чуть меньше сантиметра, разровняв его и по краям, и в центре. Накройте крышкой и жарьте на слабом огне.
Тем временем тонко нарежьте ветчину и сыр, а желтые черри разрежьте пополам. Если хотите добавить сладковатые помидоры легкой кислинки, смешайте огуречный маринад с зернистой горчицей. Заправьте половинки черри и оставьте в миске, пока готовится пицца.
Добавьте сыр и ветчину
Приблизительно через 5-7 минут поднимите край коржа широкой лопаткой. Когда низ подрумянится, а края будут держать форму, осторожно переверните основание. Если край еще сминается под лопаткой, оставьте лепешку под крышкой еще на минуту и проверьте снова.
Смажьте подрумяненную сторону тонким слоем томатного соуса. Разложите ломтики сыра, а сверху них - ветчину. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 4-6 минут. Сыр должен расплавиться, а середина коржа - полностью схватиться.
Переложите пиццу на тарелку и выложите сверху черри. Если использовали горчичную заправку, оставьте лишнюю жидкость в миске, чтобы корж сохранил румяную корочку.
сколько белка в одной порции
Основную часть белка здесь дает сам корж. Для примера возьмем творог жирностью 5%, на этикетке которого указано 16 г белка на 100 г. В брикете весом 200 г это 32 г белка.
Яйцо и две равные ложки цельнозерновой муки добавляют еще около 8 г. Следовательно, во всем корже получается примерно 40 г белка. Если добавить по 40 г ветчины и гауды, ориентир для готовой пиццы - 60 г белка, или около 30 г в половине. Более точное значение будет зависеть от состава продуктов, которые вы выберете.
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