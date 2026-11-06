Теплый паста-салат с курицей и грибами: простой рецепт без света за 35 минут (фото)

Даже во время отключения света можно приготовить что-то вкусное и необычное без лишних хлопот. Теплый паста-салат с курицей, грибами и гранатом не требует сложной техники. Часть процессов можно выполнять параллельно, экономя время.

Редактор Styler Юлия Люшнева рассказывает, как приготовить это блюдо на газовой плите.

Ингредиенты для теплого паста-салата

На две большие порции понадобятся:

макароны спиральки (фузили) - 180 г;

куриное филе -250 г;

шампиньоны - 200 г;

моцарелла - 100 г;

салатный микс - 50 г;

зерна граната - 30 г;

сливки 20% - 100 г;

пармезан - 20 г;

сливочное масло - 20 г;

соль - по вкусу;

теплая вода - 1-2 ст. л. при необходимости.

Время приготовления: около 30-35 минут.

Как приготовить теплый паста-салат с курицей

Поставьте вариться макароны

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и подсолите. Всыпьте спиральки и варите в соответствии с инструкцией на упаковке до состояния аль денте.

Для салата я выбрала именно спиральку, поскольку между их завитками хорошо задерживается соус. В моем случае макароны варились всего 6 минут - это время я использовала для подготовки других продуктов.

Подготовьте и обжарьте курицу

Пока варятся макароны, нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а шампиньоны - пластинками.

На сковороде растопите кусочек сливочного масла, выложите курицу и обжаривайте до золотистой корочки и полной готовности. После этого переложите мясо на тарелку.

По рекомендациям USDA внутренняя температура курятины должна достигать не менее 74 градусов. Проверить ее можно с помощью кухонного термометра, вставив его в самый толстый кусочек мяса.

Обжарьте шампиньоны

В той же сковороде, где готовилась курица, обжарьте шампиньоны. При необходимости добавьте оставшееся сливочное масло.

Готовьте без крышки, пока лишняя влага не испарится, а грибы не подрумянятся.

Подготовьте ингредиенты для подачи

Параллельно с обжариванием курицы и грибов можно приготовить остальные продукты.

Моцареллу достаньте из рассола, обсушите и нарежьте кусочками. Салатные листья промойте и обсушите. Гранат очистите и отделите зерно от белых пересечек.

Приготовьте сливочный соус

Когда шампиньоны подрумянятся, убавьте огонь и влейте сливки.

Добавьте мелко натертый пармезан, перемешайте и осторожно прогревайте до образования однородного соуса. Если она окажется слишком густой, добавьте немного теплой воды.

Соедините спиральки с соусом

Готовые макароны добавьте непосредственно к сковороде с шампиньонами и сливочным соусом.

Осторожно размешайте, чтобы соус равномерно покрыл спиральки. Снимите сковороду с огня и дайте пасте немного остыть.

Сформируйте паста-салат

Разложите теплые спиральки с шампиньонами по тарелкам. Сверху выложите обжаренную курицу, кусочки моцареллы и свежие салатные листья. В конце посыпьте зернами граната.

Для меня важен не только вкус, но и вид готового блюда. Поэтому я решила не смешивать все ингредиенты, а выложить их по отдельности. Так моцарелла сохраняет форму, зелень остается свежей, а яркие зерна граната придают цвету.

Теплый паста-салат с курицей и грибами, который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Как приготовить паста-салат во время отключения света

Для этого рецепта не нужна электрическая духовка, блендер, миксер или мультипечь. Если дома есть исправная газовая плита, блюдо можно приготовить даже при отсутствии электроэнергии.

Чтобы сэкономить время и не использовать лишнюю посуду, следует учесть несколько моментов:

Сочетайте процессы. Пока варятся спиральки, можно порезать курицу, грибы и приготовить ингредиенты для подачи. Если есть вторая конфорка, параллельно обжаривайте курицу.

Используйте одну сковороду. Сначала приготовьте курицу, затем шампиньоны, а в конце - сливочный соус. Мыть отдельную сковороду после каждого этапа не нужно.

Не готовьте соус по отдельности. Сливки и пармезан можно добавлять непосредственно в подрумяненные грибы.

Оставьте свежие ингредиенты напоследок. Моцареллу, салатные листья и гранат добавляйте уже во время подачи, когда паста немного остынет.

Как поясняет Держпродспоживслужба, при отключении электроэнергии холодильник с закрытой дверцей может хранить холод примерно 4 часа. Особое внимание следует уделять быстропортящимся продуктам, в частности курятине, сливкам и моцарелли. Если они долго находились без надлежащего охлаждения, нельзя оценивать их безопасность только по внешнему виду или запаху.

Аллергены : пшеница (глютен), молочные продукты (лактоза).