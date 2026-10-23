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Вкусно 23 октября 2026 · 12:56

Паста-салат с курицей и шпинатом: простой рецепт сытного обеда за 30 минут (фото)

Соус из трех ингредиентов придает блюду нежность и легкую сладость.
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Паста-салат с курицей и шпинатом: простой рецепт сытного обеда за 30 минут (фото)

Женщина держит в тарелке пасту-салат (коллаж: Styler)

Пасту можно использовать в качестве основы салата с овощами и мясом. Я объединила ее с жареной курицей, свежим шпинатом и помидорами черри.

Собственным рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 2 порции:

  • паста-бабочки (фарфале) - 100 г в сухом виде;
  • куриное филе - 200 г;
  • свежий шпинат - 50 г;
  • помидоры черри - 100 г;
  • масло - 2 ч. л. для жарки;
  • соль и черный перец - по вкусу.

Для соуса:

  • греческий йогурт без сахара и добавок - 100 г;
  • американская горчица - 2 ч. л.;
  • мед - 1 ч. л.

Примерное время приготовления: 30 минут, если варить пасту и жарить курицу параллельно.

Как приготовить пасту-салат с курицей

1. Отварить пасту

Для салата можно взять любую пасту, которая вам нравится. Я люблю фарфал, поэтому выбрала их и варила примерно 10 минут.

Варите пасту в подсоленной воде и сверяйте время с упаковкой: в зависимости от вида она может отличаться. Затем слейте воду.

2. Пожарить курицу

Куриное филе обсушите, нарежьте кусочками примерно по 2 см и приправьте солью и перцем. Разогрейте масло на сковороде и выложите курицу одним слоем.

Жарьте на умеренно сильном огне примерно 8-10 минут, периодически переворачивая. Время зависит от размера кусочков и интенсивности нагрева.

Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри самого толстого кусочка курицы должна достичь не менее 74 градусов.

3. Подготовить шпинат и черри

Пока готовятся паста и курица, промойте и хорошо обсушите шпинат. Помидоры черри также промойте и разрежьте пополам.

4. Смешать соус

Для соуса я объединила греческий йогурт, американскую горчицу и мед. Перемешайте до однородности. Количество меда и горчицы можно регулировать по вкусу.

5. Собрать салат

Пасти и курильщики дайте немного остыть, чтобы они не были горячими. На тарелки выложите пасту, шпинат, помидоры черри и кусочки курицы.

Я полила салат йогуртовым соусом сверху. Подавайте сразу после заправки.

Паста-салат с курицей и шпинатом на тарелке
Паста-салат с курицей и шпинатом, который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит пшеницу (глютен), молочные продукты и горчицу. В зависимости от состава пасты может содержать яйца.

Раньше мы рассказывали, как приготовить шпинатные блины с рыбой и йогуртовым соусом.

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