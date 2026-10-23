Паста-салат с курицей и шпинатом: простой рецепт сытного обеда за 30 минут (фото)

Пасту можно использовать в качестве основы салата с овощами и мясом. Я объединила ее с жареной курицей, свежим шпинатом и помидорами черри.
Собственным рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции:
- паста-бабочки (фарфале) - 100 г в сухом виде;
- куриное филе - 200 г;
- свежий шпинат - 50 г;
- помидоры черри - 100 г;
- масло - 2 ч. л. для жарки;
- соль и черный перец - по вкусу.
Для соуса:
- греческий йогурт без сахара и добавок - 100 г;
- американская горчица - 2 ч. л.;
- мед - 1 ч. л.
Примерное время приготовления: 30 минут, если варить пасту и жарить курицу параллельно.
Как приготовить пасту-салат с курицей
1. Отварить пасту
Для салата можно взять любую пасту, которая вам нравится. Я люблю фарфал, поэтому выбрала их и варила примерно 10 минут.
Варите пасту в подсоленной воде и сверяйте время с упаковкой: в зависимости от вида она может отличаться. Затем слейте воду.
2. Пожарить курицу
Куриное филе обсушите, нарежьте кусочками примерно по 2 см и приправьте солью и перцем. Разогрейте масло на сковороде и выложите курицу одним слоем.
Жарьте на умеренно сильном огне примерно 8-10 минут, периодически переворачивая. Время зависит от размера кусочков и интенсивности нагрева.
Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри самого толстого кусочка курицы должна достичь не менее 74 градусов.
3. Подготовить шпинат и черри
Пока готовятся паста и курица, промойте и хорошо обсушите шпинат. Помидоры черри также промойте и разрежьте пополам.
4. Смешать соус
Для соуса я объединила греческий йогурт, американскую горчицу и мед. Перемешайте до однородности. Количество меда и горчицы можно регулировать по вкусу.
5. Собрать салат
Пасти и курильщики дайте немного остыть, чтобы они не были горячими. На тарелки выложите пасту, шпинат, помидоры черри и кусочки курицы.
Я полила салат йогуртовым соусом сверху. Подавайте сразу после заправки.
Содержит пшеницу (глютен), молочные продукты и горчицу. В зависимости от состава пасты может содержать яйца.
Раньше мы рассказывали, как приготовить шпинатные блины с рыбой и йогуртовым соусом.