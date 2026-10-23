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Главная Люди Алан Бадоев применил вето на "Фабриці зірок": кто остался в шоу после шестого прайма
Люди 23 октября 2026 · 11:36

Алан Бадоев применил вето на "Фабриці зірок": кто остался в шоу после шестого прайма

POVIN опередила дуэт LIYAA & LESAN всего на 2%, а решение Алана Бадоева определило судьбу последних номинантов
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Алан Бадоев применил вето на "Фабриці зірок": кто остался в шоу после шестого прайма

Кто остался в шестом прайме "Фабрики зірок" (коллаж: Styler)

В шестом прайме "Фабрики зірок" все решили несколько процентов и право, которым главный ментор может воспользоваться в решающий момент.

Как распределились голоса и кому достался последний шанс остаться в шоу, рассказывает Styler.

Кто попал в номинацию в 5 прайме

Пятый прайм обновленной "Фабрики зірок" посвятили звездам социальных сетей. Участники представили свои выступления в рамках темы выпуска, однако для трех фабрикантов вечер завершился номинацией.

Под угрозой выбывания оказались POVIN, NANA SOLIS и дуэт LIYAA и LESAN.

Кого спасли зрители

Первыми свой выбор сделали зрители. По результатам голосования POVIN набрала 43% зрительских зрителей, а дуэт LIYAA и LESAN - 41%. Таким образом, POVIN опередила дуэт всего на 2% и одержала победу в голосовании. Такой незначительный разрыв сделал борьбу между номинантами особенно напряженной.

Благодаря поддержке аудитории POVIN осталась на проекте и получила возможность продолжить борьбу за победу.

Неожиданное решение организаторов

После оглашения результатов зрительского голосования фабрикантам неожиданно дали возможность спасти еще одного участника, оказавшегося под угрозой вылета.

Свой выбор они сделали в пользу NANA SOLIS. Таким образом певица также осталась в шоу, хотя не победила в зрительском голосовании.

Что такое правило вето и к кому его применил Алан Бадоев

Вето на "Фабрике зірок" - это право главного ментора покинуть участника в проекте, даже если по результатам голосования он должен покинуть шоу. Такой механизм дает наставнику возможность спасти номинанта от выбывания, но только один раз всего шоу.

В шестом прайме Алан Бадоев воспользовался этим правом в пользу дуэта LIYAA и LESAN. Благодаря решению ментора дуэт продолжит участие в проекте, несмотря на то, что в зрительском голосовании уступил POVIN.

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