Дантес, Барских и Тарабарова: как изменились участники "Фабрики зірок-2" и чем они занимаются

После " Фабрики зірок -2" одни участники стали звездами украинской сцены, другие сменили профессию и отошли от публичности. За почти 18 лет их карьеры сложились по-разному - от сольных хитов и телевидения до жизни вне шоу-бизнеса.

Вспоминаем вместе со Styler с чего начиналась их популярность и куда привел каждый путь после шоу.

Владимир Дантес

Владимир Гудков, известный как Дантес, стал одним из победителей второго сезона "Фабрики зірок" в 2008 году. Зрители запомнили его благодаря вокалу, харизме и дуэту с Вадимом Олейником. После победы они создали группу "ДИО.фильмы", которая стала популярной благодаря песне "Девочка Оля".

После распада дуэта в 2015 году Дантес начал сольную карьеру, выпускал украиноязычные песни, работал телеведущим и участвовал в развлекательных проектах. Впоследствии он также попробовал себя в кино. Сегодня Дантес продолжает музыкальную и телевизионную деятельность в Украине. Также Владимир стал ведущим обновленной "Фабрики зірок".

Владимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Вадим Олейник

Вадим Олейник стал вторым победителем сезона вместе с Дантесом. До участия в шоу он работал продавцом и промоутером, а также обучался эстрадному вокалу. После победы его главным музыкальным проектом стала группа "ДИО.фильмы", с которой он выступал на концертах и записывал популярные песни.

После распада дуэта Олейник продолжил сольную карьеру, работал ведущим и занимался озвучиванием фильмов. Сейчас он живет в Киеве, развивает свои YouTube-проекты, записывает музыку и занимается спортивным контентом. В 2026 году он также начал развивать футбольный медиапроект "Троє в стінці".

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Светлана Тарабарова

На "Фабриці зірок-2" певица выступала под именем Алиса Тарабарова и заняла второе место. Она привлекла внимание сильным вокалом и сценической подачей. После шоу стала участницей женской группы Real O, которую создала Наталья Могилевская. В коллективе также пели Регина Тодоренко, Елена Виноградова и Лина Мицуки.

Впоследствии Тарабарова покинула группу и начала сольную карьеру под своим именем. Она стала известна благодаря песням "Мені казково", "Світло в тобі" и "Повертайся живим". В настоящее время певица продолжает выступать, пишет музыку, воспитывает троих детей и работает музыкальной продюсершей Детского "Евровидения".

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Влад Дарвин

Владислав Приходько, известный как Влад Дарвин, пришел на проект уже с музыкальным опытом: до шоу он работал фотокорреспондентом, учился в Институте международных отношений и занимался музыкой. На "Фабриці" он стал одним из финалистов и привлек внимание как исполнитель и автор песен. Псевдоним Дарвин закрепился за ним как раз при участии в проекте.

После шоу он продолжил музыкальную карьеру как певец и композитор, писал песни для других артистов, в частности Тины Кароль, Ани Лорак и Натальи Могилевской. В 2024 году его песня "Три сестри" снова привлекла внимание слушателей благодаря TikTok. Сейчас Дарвин продолжает заниматься музыкой, хотя ведет менее активную публичную жизнь, чем в начале карьеры.

Влад Дарвин (фото: instagram.com/darwinvlad)

Борис Апрель - Zi Faámelu

Борис Апрель стала одним из самых ярких участников сезона и заняла третье место. Она запомнилась высоким голосом, необычной внешностью, белыми волосами и сценическим образом, резко отличавшимся от других конкурсантов. После проекта артистка продолжила выступать, меняла сценические имена, в частности, на Зианджа, а впоследствии стала известной как Zi Faámelu.

Позже артистка сосредоточилась на собственной музыке и откровенно рассказала о своей гендерной идентичности. После начала полномасштабного вторжения она уехала из Украины в Германию, где получила статус беженки. В последние годы Zi Faámelu почти не ведет свои социальные сети, однако ранее Styler рассказывал, что она недавно записала видеообращение участникам обновленной "Фабрики зірок" .

Борис Апрель (фото: instagram.com/zifaamelu)

Макс Барских

Макс Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, пришел на "Фабрику" как молодой артист и модель. Он запомнился не только выступлениями, но и громкой историей вокруг своих чувств к Светлане Лободе. Барских покинул проект по собственному желанию, но это не помешало ему построить успешную музыкальную карьеру.

После шоу он работал с продюсером Аланом Бадоевым и выпустил ряд хитов, среди которых "Туманы", "Берега" и "Лей, не жалей". Впоследствии стал одним из популярнейших украинских поп исполнителей. После начала полномасштабной войны он начал активно выпускать украиноязычные песни и продолжает концертную деятельность.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Регина Тодоренко

На "Фабрику зірок-2" Регина Тодоренко пришла в 18 лет, уже имея опыт работы на телевидении. После проекта она стала участницей группы Real O вместе с Тарабаровой, Виноградовой и Мицуки. Однако самую большую популярность ей принесла не музыка, а телевизионная карьера.

В 2014 году Тодоренко стала ведущей тревел-шоу "Орел і решка", после чего продолжила работу на российском телевидении. Она вышла замуж за российского певца Влада Топалова и осталась жить в России. Сейчас Регина работает на российском телевидении и никак не комментирует войну.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Елена Виноградова

Елена Виноградова, настоящая фамилия которой Кушниренко, до шоу работала артисткой шоу-балета. После "Фабрики" она стала одной из участниц Real O. Группа исполняла попмузыку и быстро стала известна благодаря молодежному образу и песням, которые звучали на радио и телевидении.

После завершения активной деятельности Виноградова отошла от музыкальной карьеры. Пока известно, что она много лет живет в России, замужем за певцом Виталием Чирвой и воспитывает детей. Известно, что они поддерживают связь с Региной Тодоренко.

Елена Виноградова (Чирва) (фото: instagram.com/chirvalena)

Лина Мицуки

Лина Мицуки пришла на шоу с опытом обучения вокалу и игры на фортепиано. Для участия в проекте она также изучала иностранные языки. На "Фабриці" она запомнилась вокалом и необычной внешностью, а по завершении сезона стала участницей Real O.

После выхода из Real O Мицуки пробовала развивать сольную карьеру, выступала в музыкальных заведениях Харькова и пела в группе Saffron Hearts, работавшей в стиле регги. После начала полномасштабной войны она уехала из Украины. Тогда артистка жила в Непале, занималась музыкой и участвовала в съемках фильма. Где сейчас Лина Мицуки - неизвестно.

Лина Мицуки вместе со своим избранником Андреем Запорожцем (фото: instagram.com/sunsay_official)

Марк Савин

Марк Савин до участия в "Фабриці зірок-2" уже имел вокальную подготовку: выступал в клубах и музыкальных проектах, учился в эстрадно-цирковом училище и участвовал в конкурсах. На шоу он запомнился как вокалист и автор песен. В ноябре 2008 года он покинул проект вместе с Карой Кай.

После "Фабрики" Савин работал телеведущим на Новом канале, а в 2010 году создал музыкальный лейбл Love Inc Music. Также он участвовал в международных музыкальных конкурсах. В дальнейшем его публичная активность снизилась, однако музыку он не покинул.

Марк Савин (фото: instagram.com/savinstar)

Анастасия Востокова

Анастасия Востокова до проекта работала телеведущей. На "Фабриці" она пыталась раскрыться как певица, участвовала в вокальных выступлениях и стала одной из участниц, которую Наталья Могилевская рассматривала для дальнейшей работы в музыкальной индустрии. После завершения шоу Востокова присоединилась к обновленному составу Real O.

Несмотря на участие в группе, она не стала настолько известна, как Тарабарова или Тодоренко. После начала полномасштабного вторжения певица переехала в Грузию и рассказывала о жизни в своем телеграмм канале. Однако в 2025 году она перестала вести свои соцсети вообще.

Анастасия Востокова (фото: instagram.com/vostokova_anastasiya)

Кара Кай

Кара Кай пришла на "Фабрику" в 27 лет, до этого работала администратором. На шоу она запомнилась выразительным характером и желанием реализовать себя в музыке. Вместе с Марком Савиным исполняла конкурсные песни, среди которых "No Connect" и "Я выбираю тебя". В ноябре 2008 года оба участника покинули проект.

После шоу Кара Кай не стала постоянной фигурой украинского шоу-бизнеса. После начала полномасштабного вторжения она вместе с детьми переехала в Великобританию, где проживает и сейчас. Женщина делится в своем Instagram моментами из жизни, но о дальнейших творческих планах ничего не известно.