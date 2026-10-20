Дантес, Барських і Тарабарова: як змінилися учасники "Фабрики зірок-2" та чим вони займаються

Після " Фабрики зірок -2" одні учасники стали зірками української сцени, інші змінили професію та відійшли від публічності. За майже 18 років їхні кар'єри склалися по-різному - від сольних хітів і телебачення до життя поза шоу-бізнесом.

Згадуємо разом зі Styler з чого починалася їхня популярність і куди привів кожного шлях після шоу.

Володимир Дантес

Володимир Гудков, відомий як Дантес, став одним із переможців другого сезону "Фабрики зірок" у 2008 році. Глядачі запам'ятали його завдяки вокалу, харизмі та дуету з Вадимом Олійником. Після перемоги вони створили гурт "ДІО.фільми", який став популярним завдяки пісні "Девочка Оля".

Після розпаду дуету у 2015 році Дантес почав сольну кар'єру, випускав україномовні пісні, працював телеведучим і брав участь у розважальних проєктах. Згодом він також спробував себе в кіно. Нині Дантес продовжує музичну й телевізійну діяльність в Україні. Також Володимир став ведучим оновленої "Фабрики зірок".

Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Вадим Олійник

Вадим Олійник став другим переможцем сезону разом із Дантесом. До участі в шоу він працював продавцем і промоутером, а також навчався естрадного вокалу. Після перемоги його головним музичним проєктом став гурт "ДІО.фільми", з яким він виступав на концертах і записував популярні пісні.

Після розпаду дуету Олійник продовжив сольну кар'єру, працював ведучим і займався озвучуванням фільмів. Зараз він живе в Києві, розвиває власні YouTube-проєкти, записує музику та займається спортивним контентом. У 2026 році він також почав розвивати футбольний медіапроєкт "Троє в стінці".

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Світлана Тарабарова

На "Фабриці зірок-2" співачка виступала під ім'ям Аліса Тарабарова й посіла друге місце. Вона привернула увагу сильним вокалом і сценічною подачею. Після шоу стала учасницею жіночого гурту Real O, який створила Наталія Могилевська. У колективі також співали Регіна Тодоренко, Олена Виноградова та Ліна Міцукі.

Згодом Тарабарова залишила гурт і розпочала сольну кар'єру під власним ім'ям. Вона стала відомою завдяки пісням "Мені казково", "Світло в тобі" та "Повертайся живим". Нині співачка продовжує виступати, пише музику, виховує трьох дітей і працює музичною продюсеркою Дитячого "Євробачення".

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Влад Дарвін

Владислав Приходько, відомий як Влад Дарвін, прийшов на проєкт уже з музичним досвідом: до шоу він працював фотокореспондентом, навчався в Інституті міжнародних відносин і займався музикою. На "Фабриці" він став одним із фіналістів і привернув увагу як виконавець та автор пісень. Псевдонім Дарвін закріпився за ним саме під час участі в проєкті.

Після шоу він продовжив музичну кар'єру як співак і композитор, писав пісні для інших артистів, зокрема Тіни Кароль, Ані Лорак і Наталії Могилевської. У 2024 році його пісня "Три сестри" знову привернула увагу слухачів завдяки TikTok. Зараз Дарвін продовжує займатися музикою, хоча веде менш активне публічне життя, ніж на початку кар'єри.

Влад Дарвін (фото: instagram.com/darwinvlad)

Борис Апрєль - Zi Faámelu

Борис Апрєль стала одним із найяскравіших учасників сезону й посіла третє місце. Вона запам'яталась високим голосом, незвичайною зовнішністю, білим волоссям і сценічним образом, який різко відрізнявся від інших конкурсантів. Після проєкту артистка продовжила виступати, змінювала сценічні імена, зокрема на Зіанджа, а згодом стала відомою як Zi Faámelu.

Пізніше артистка зосередилася на власній музиці та відкрито розповіла про свою гендерну ідентичність. Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з України до Німеччини, де отримала статус біженки. Останніми роками Zi Faámelu майже не веде свої соціальні мережі, проте раніше Styler розповідав, що вона нещодавно записала відеозвернення учасникам оновленої “Фабрики зірок” .

Борис Апрєль (фото: instagram.com/zifaamelu)

Макс Барських

Макс Барських, справжнє ім'я якого Микола Бортник, прийшов на "Фабрику" як молодий артист і модель. Він запам'ятався не лише виступами, а й гучною історією навколо своїх почуттів до Світлани Лободи. Барських залишив проєкт за власним бажанням, але це не завадило йому побудувати успішну музичну кар'єру.

Після шоу він працював із продюсером Аланом Бадоєвим і випустив низку хітів, серед яких "Туманы", "Берега" та "Лей, не жалей". Згодом став одним із найпопулярніших українських поп виконавців. Після початку повномасштабної війни він почав активно випускати україномовні пісні та продовжує концертну діяльність.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Регіна Тодоренко

На "Фабрику зірок-2" Регіна Тодоренко прийшла у 18 років, уже маючи досвід роботи на телебаченні. Після проєкту вона стала учасницею гурту Real O разом із Тарабаровою, Виноградовою та Міцукі. Однак найбільшу популярність їй принесла не музика, а телевізійна кар'єра.

У 2014 році Тодоренко стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", після чого продовжила працювати на російському телебаченні. Вона вийшла заміж за російського співака Влада Топалова та залишилася жити в Росії. Зараз Регіна працює на російському телебачені та ніяк не коментує війну.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Олена Виноградова

Олена Виноградова, справжнє прізвище якої Кушниренко, до шоу працювала артисткою шоу-балету. Після "Фабрики" вона стала однією з учасниць Real O. Гурт виконував попмузику й швидко став відомим завдяки молодіжному образу та пісням, які звучали на радіо й телебаченні.

Після завершення активної діяльності гурту Виноградова відійшла від музичної кар'єри. Наразі відомо, що вона багато років живе в Росії, одружена зі співаком Віталієм Чирвою та виховує дітей. Відомо, що вони досі підтримують зв’язок з Регіною Тодоренко.

Олена Виноградова (Чирва) (фото: instagram.com/chirvalena)

Ліна Міцукі

Ліна Міцукі прийшла на шоу з досвідом навчання вокалу й гри на фортепіано. До участі в проєкті вона також вивчала іноземні мови. На "Фабриці" вона запам'яталася вокалом і незвичайною зовнішністю, а після завершення сезону стала учасницею Real O.

Після виходу з Real O Міцукі пробувала розвивати сольну кар'єру, виступала в музичних закладах Харкова та співала в гурті Saffron Hearts, який працював у стилі регі. Після початку повномасштабної війни вона виїхала з України. Тоді артистка жила в Непалі, займалася музикою та брала участь у зйомках фільму. Де зараз Ліна Міцукі - невідомо.

Ліна Міцукі разом зі своїм обранцем Андрієм Запорожцем (фото: instagram.com/sunsay_official)

Марк Савін

Марк Савін до участі у "Фабриці зірок-2" уже мав вокальну підготовку: виступав у клубах і музичних проєктах, навчався в естрадно-цирковому училищі та брав участь у конкурсах. На шоу він запам'ятався як вокаліст і автор пісень. У листопаді 2008 року він залишив проєкт разом із Карою Кай.

Після "Фабрики" Савін працював телеведучим на Новому каналі, а в 2010 році заснував музичний лейбл Love Inc Music. Також брав участь у міжнародних музичних конкурсах. Надалі його публічна активність зменшилася, проте музику він не покинув.

Марк Савін (фото: instagram.com/savinstar)

Анастасія Востокова

Анастасія Востокова до проєкту працювала телеведучою. На "Фабриці" вона намагалася розкритися як співачка, брала участь у вокальних виступах і стала однією з учасниць, яких Наталія Могилевська розглядала для подальшої роботи в музичній індустрії. Після завершення шоу Востокова приєдналася до оновленого складу Real O.

Попри участь у гурті, вона не стала настільки відомою, як Тарабарова чи Тодоренко. Після початку повномасштабного вторгнення співачка переїхала до Грузії та розповідала про життя там у своєму телеграм каналі. Проте, у 2025 році вона перестала вести свої соцмережі взагалі.

Анастасія Востокова (фото: instagram.com/vostokova_anastasiya)

Кара Кай

Кара Кай прийшла на "Фабрику" у 27 років, до цього працювала адміністраторкою. На шоу вона запам'яталася виразним характером і бажанням реалізувати себе в музиці. Разом із Марком Савіним виконувала конкурсні пісні, серед яких "No Connect" і "Я выбираю тебя". У листопаді 2008 року обидва учасники залишили проєкт.

Після шоу Кара Кай не стала постійною фігурою українського шоу-бізнесу. Після початку повномасштабного вторгнення вона разом з дітьми переїхала у Великобританію де проживає і наразі. Жінка ділиться у своєму Instagram моментами з життя, але про подальші творчі плани нічого не відомо.