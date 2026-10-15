Переможці "Голосу країни": де зараз Іван Ганзера, Павло Табаков та інші зірки перших шести сезонів

Перемога в "Голосі країни" принесла їм популярність і відкрила шлях на велику сцену, однак після шоу кожен пішов своїм шляхом. Одні продовжили музичну кар'єру, інші переїхали за кордон або відійшли від публічності.

Згадуємо разом зі Styler переможців перших шести сезонів "Голосу країни" та з'ясовуємо, чим вони живуть у 2026 році.

Іван Ганзера

Іван Ганзера став першим переможцем "Голосу країни" у 2011 році. Він виступав у команді Діани Арбеніної та привернув увагу глядачів сильним голосом і щирим виконанням пісень. Після фіналу співак продовжив музичну кар'єру, записував композиції та виступав на концертах.

Згодом Іван обрав менш публічний спосіб життя. Він облаштувався в Коростені на Житомирщині, працює у місцевому Палаці культури, займається музикою та має власну студію. Також співак виступає перед українськими військовими.

Іван Ганзера з дружиною (фото: instagram.com/ivanganzera)

Павло Табаков

Павло Табаков переміг у другому сезоні "Голосу країни" у 2012 році. Його наставником був Олександр Пономарьов. Перемога дала співакові можливість розвивати сольну кар'єру, записувати пісні та виступати перед широкою аудиторією.

Однак подальший шлях артиста був непростим. Перед повномасштабним вторгненням Росії Павло зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям і проходив лікування в Польщі. Після одужання він повернувся до музики.

Табаков продовжує виступати та працювати над творчими проєктами. Його історія стала прикладом того, як після складного періоду можна повертатися до професійної діяльності. Водночас його шлях після шоу не обмежується однією перемогою: співак і надалі розвиває музичну кар'єру.

Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Анна Ходоровська

У 2013 році переможницею третього сезону стала Анна Ходоровська з команди Олександра Пономарьова. Під час участі в шоу вона запам'яталася вокальними здібностями та емоційним виконанням композицій. Після фіналу артистка продовжила працювати з музикою, але з часом змінила сценічне ім'я та творчий напрям.

Нині співачка відома під ім'ям Anna Manie. Вона працює в жанрах R&B і соул, випускає авторські композиції та займається вокальним коучингом. У 2026 році артистка представила трек "love love love".

На відміну від образу, з яким її запам'ятали глядачі талант-шоу, нинішня творчість Ходоровської пов'язана з пошуком власного звучання. Вона продовжує розвиватися як виконавиця та працює над музикою, орієнтованою на сучасну аудиторію.

Анна Ходоровська (фото: instagram.com/anna_manie_singer)

Ігор Грохоцький

Четвертий сезон "Голосу країни" завершився перемогою Ігоря Грохоцького у 2014 році. Він виступав у команді Святослава Вакарчука. До участі в шоу Ігор займався футболом, тому його історія стала прикладом зміни професійного шляху: після успіху на телебаченні він зосередився на музиці.

Після фіналу Грохоцький працював над авторськими піснями та розвивав музичну кар'єру. Водночас останніми роками він значно рідше з'являється в українському медіапросторі. У 2024 році співак давав інтерв'ю українському телеканалу в Канаді, де говорив про музику, футбол і власний професійний досвід.

Ігор Грохоцький (фото: instagram.com/grohotsky)

Антон Копитін

У 2015 році п'ятий сезон "Голосу країни" виграв Антон Копитін із команди Тіни Кароль. Співак із Донецька запам'ятався глядачам не лише виступами, а й особистою історією. Після перемоги він отримав квартиру в Києві, продовжив концертну діяльність і випускав нові пісні.

Згодом Копитін долучався до інших музичних проєктів. Він співпрацював з Арсеном Мірзояном та Аркадієм Войтюком у постановці мюзиклу "Нотр-Дам де Парі", а також був вокалістом шоу "Танці з зірками".

Після початку повномасштабного вторгнення Антон разом із родиною виїхав до США та оселився в Сіетлі. Його активність у соцмережах обмежена, а подробиць про нові творчі плани взагалі немає.

Антон Копитін (фото: instagram.com/antonkopytin_singer)

Віталіна Мусієнко

Шостий сезон "Голосу країни" у 2016 році виграла Віталіна Мусієнко з команди Святослава Вакарчука. На момент перемоги їй було 18 років. У суперфіналі вона здобула прихильність глядачів завдяки вокалу та емоційним виступам.

Після перемоги Віталіна отримала можливість записати власну пісню та зняти кліп, а також квартиру в Києві. Проте, на відміну від багатьох учасників талант-шоу, вона не стала регулярно випускати нові релізи й підтримувати постійну присутність у медіа.

Після початку повномасштабної війни в соцмережах з'являлися її фотографії з Італії та Таллінна. Водночас останніми роками у відкритих джерелах мало підтвердженої інформації про її нові музичні роботи та регулярні виступи.