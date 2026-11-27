Коли хочеться потішити себе смачною вечерею , але немає бажання витрачати години на приготування, на допомогу приходить паста. Пропоную зробити її без вершків, натомість додавши до соусу вершковий сир та один доволі незвичний інгредієнт.

Як приготувати незвичну пасту з куркою теріякі на вечерю, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти

Для пасти: цільнозернові спагеті - 100 г;

вершковий сир - 40 г;

в'ялені томати - 20 г;

маслини без кісточок - 30 г;

розсіл з маслин - 1 ст. л.;

лимонний сік - 1 ч. л.;

пармезан - 15 г.

Для курки: куряче філе - 200 г;

соус теріякі - 15 г;

копчена паприка - 1 ч. л.;

олія - 1 ч. л.;

сіль - до смаку.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: 25 хвилин.

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте курку

Наріжте куряче філе шматочками, додайте копчену паприку та трохи солі. Обсмажте м'ясо на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки та повної готовності.

Наприкінці приготування додайте соус теріякі та прогрійте курку ще близько хвилини, періодично перевертаючи шматочки, щоб вони вкрилися глазур'ю.

Я пропоную не змішувати курку з пастою під час приготування, а подати її окремо. Так солодкуватий смак теріякі не загубиться у вершковому соусі.

Відваріть спагеті

Для цієї страви я обрала цільнозернові спагеті. Вони мають більш виражений, злегка горіховий присмак, який добре поєднується з вершковим сиром.

Відваріть спагеті відповідно до інструкції на упаковці. Перед тим як злити воду, залиште приблизно 50 мл для приготування соусу.

Приготуйте вершковий соус

На сковорідці з'єднайте вершковий сир, дрібно нарізані в'ялені томати та розсіл з маслин. Додайте кілька столових ложок води, у якій варилися спагеті.

Прогрійте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи. Коли соус набуде однорідної кремової консистенції, додайте спагеті та ретельно перемішайте.

Зніміть сковорідку з вогню та додайте лимонний сік. Перед додаванням солі скуштуйте пасту, адже розсіл, томати та пармезан уже можуть містити достатньо солі.

Подайте страву

Викладіть спагеті на тарілку, посипте тертим пармезаном та доповніть нарізаними маслинами. Поруч викладіть шматочки курки в глазурі теріякі.

У цій страві найбільше мені імпонує контраст смаків: ніжна паста, солонуваті маслини, насичений пармезан та солодкувата курка. Звичні продукти розкриваються дещо по-новому, а для приготування такої вечері не потрібно довго стояти біля плити.

Паста з ніжним вершковим соусом, пармезаном та куркою теріякі (фото: Юлія Люшньова)

Алергени: молочні продукти (лактоза), пшениця, соя. Соус теріякі також може містити кунжут. Перевіряйте склад продуктів на упаковці.