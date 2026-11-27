Станом на 27 листопада ціни на базові продукти харчування в українських супермаркетах суттєво відрізняються. Найбільшу різницю у вартості зафіксовано на гречку та курячі яйця, а в окремих торговельних мережах діють акційні пропозиції на хліб, молоко та соняшникову олію.

Про те, скільки коштують основні продукти харчування в Україні та де їх вигідніше купувати, пише Styler.

Ціни на яйця

Десяток курячих яєць першої категорії коштує від 39,19 до 63,99 гривні.

АТБ - яйця курячі "Своя лінія" першої категорії (10 шт.) - 59,90 грн замість 63,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" "Свіжість" С1 (10 шт.) - 39,19 грн.

Ашан - яйця курячі Auchan столові С1 (10 шт.) - 63,30 грн.

NOVUS - яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 63,99 грн.

Найнижчу ціну на яйця зафіксовано в "Сільпо". Різниця у вартості десятка між торговельними мережами сягає 24,80 гривні.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 27 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

Молоко жирністю 2,5-2,6% в упаковках по 900 грамів коштує від 39,99 до 51,99 гривні.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (900 г) - 42,50 грн.

Сільпо - молоко "Селянське" питне ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 39,99 грн замість 59,49 грн.

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% (900 г) - 41,50 грн.

NOVUS - молоко Marka Promo ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 51,99 грн.

Ціни на гречку

Серед п'яти категорій продуктів найбільшу різницю в цінах зафіксували на гречану крупу - 34,91 гривні. Для порівняння обрали упаковки вагою 1 кг.

АТБ - крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 89,90 грн.

Сільпо - крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн замість 64,99 грн.

Ашан - крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 85,90 грн.

NOVUS - крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 85,99 грн.

Ціни на соняшникову олію

Пів літра рафінованої соняшникової олії коштує від 49,40 до 59,99 гривні.

АТБ - олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн.

Сільпо - олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 56,99 грн.

Ашан - олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.

NOVUS - олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована дезодорована (0,5 л) - 59,99 грн замість 64,62 грн.

Найнижчу ціну на соняшникову олію зафіксували в "Ашані" - 49,40 гривні за 0,5 л. А у NOVUS до 9 грудня діє акційна пропозиція зі знижкою 7%.

Ціни на хліб

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес" тостовий з висівками (350 г) - 34,90 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний (350 г) - 18,01 грн.

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний (380 г) - 25,80 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний (350 г) - 23,99 грн замість 25,99 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик 27 листопада

Загальна вартість набору з п'яти базових продуктів (хліба, молока, яєць, гречки та соняшникової олії) у різних супермаркетах становить:

АТБ - 280,33 грн;

Сільпо - 209,17 грн;

Ашан - 265,90 грн;

NOVUS - 285,95 грн.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Тому наведені результати показують вартість конкретних товарів, а не загальний рівень цін у кожній торговельній мережі.

Ціни перевірено 27 листопада 2026 року. Вони можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності продукції та терміну дії знижок.