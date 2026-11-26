Підготовка до зимових свят уже набирає обертів, а разом із нею повертаються давні традиції. У грудні 2026 року є кілька особливих дат для встановлення ялинки, кожна з яких має своє символічне значення.

Styler розповідає, коли краще ставити ялинку, які дати вважаються особливими за народними повір'ями та що радять фахівці, аби дерево залишалося красивим до кінця свят.

Коли найкраще ставити ялинку у грудні 2026 року

Насправді єдиної правильної дати для встановлення новорічної ялинки не існує. Усе залежить від сімейних традицій, виду дерева та того, наскільки довго ви хочете насолоджуватися святковою атмосферою.

Проте є кілька дат, які можуть стати гарним приводом розпочати підготовку до Різдва та Нового року.

6 грудня - День святого Миколая

Для багатьох українських родин це символічний початок зимових свят. Саме в цей день діти знаходять подарунки, а оселі наповнюються передчуттям Різдва.

В українській традиції існував звичай встановлювати ялинку після святкування Миколая. Про цю родинну традицію, зокрема, згадує освітній проєкт "Нова українська школа" у своєму матеріалі про святкування Дня святого Миколая.

Тож 6 грудня 2026 року, яке припадає на неділю, стане вдалим приводом зібратися всією родиною та прикрасити дерево.

21 грудня - день зимового сонцестояння

Це ще одна символічна дата для тих, хто любить пов'язувати новорічні традиції з природними циклами.

У день зимового сонцестояння настає найдовша ніч і найкоротший день року. Після цього світловий день поступово збільшується.

У народних віруваннях вічнозелені дерева символізують життя, відродження та надію. Тому встановлення ялинки цього дня можна символічно пов'язати з оновленням, новими починаннями та очікуванням кращого року.

24 грудня - Святвечір

Ті, хто дотримується традиції прикрашати оселю безпосередньо перед Різдвом, можуть обрати Святвечір.

Це особлива дата для українців, коли родини збираються за святковим столом. Прикрашена ялинка стане ще одним елементом затишної різдвяної атмосфери.

У 2026 році Святвечір припадає на четвер, а Різдво Христове - на п'ятницю, 25 грудня.

28-30 грудня - для тих, хто хоче зустріти Новий рік із живою ялинкою

Якщо ви плануєте придбати зрізане натуральне дерево, не варто поспішати з його встановленням ще в листопаді. Краще зробити це ближче до свят, щоб ялинка не втратила свіжість завчасно.

Такий варіант особливо підійде тим, хто хоче зустріти Новий рік із красивим зеленим деревом, а не з опалою хвоєю на підлозі.

Що кажуть народні прикмети: коли ставити ялинку на щастя та достаток

У народних віруваннях ялинка вважається не лише святковою прикрасою, а й символом добробуту, сімейного затишку та життєвої сили.

Існує кілька прикмет, пов'язаних із датою встановлення новорічного дерева:

Поставити ялинку на День святого Миколая - за символічним трактуванням, це допоможе розпочати святковий період із радості та приємних подій.

Прикрасити дерево у день зимового сонцестояння - вважається символом оновлення, світла та нового життєвого етапу.

Встановити ялинку напередодні Різдва - пов'язують із родинною злагодою, затишком і добробутом.

Повісити на ялинку монетку або декоративний символ грошей - за повір'ями, це може притягнути фінансову удачу в новому році.

Прикрашати ялинку всією родиною - вважається доброю прикметою, яка символізує єдність і гармонію в домі.

Водночас варто пам'ятати, що це саме народні повір'я, а не підтверджені способи вплинути на майбутнє. Тож головне - обрати дату, яка створюватиме гарний настрій вам і вашим близьким.

Що радять фахівці: коли встановлювати живу ялинку

Якщо зі штучним деревом усе просто - його можна діставати з коробки хоч у листопаді, то з натуральною ялинкою ситуація дещо інша.

Британське Королівське садівниче товариство (Royal Horticultural Society, RHS) зазначає, що зрізане різдвяне дерево за належного догляду може залишатися свіжим приблизно чотири тижні.

Тому, якщо ви хочете, щоб ялинка мала гарний вигляд і на Різдво, і на Новий рік, варто орієнтуватися на початок або середину грудня - залежно від того, наскільки свіжим було дерево під час придбання.

У матеріалі BBC News від 14 листопада 2026 року експерт із вирощування різдвяних дерев Мік Вокер (Mick Walker) також радить не встановлювати зрізану ялинку надто рано. На його думку, оптимально робити це приблизно за тиждень до Святвечора, щоб дерево залишалося гарним протягом святкового періоду.

Водночас фахівці Forestry England наголошують: важливо не лише правильно обрати дату, а й забезпечити дереву належний догляд.

Щоб жива ялинка довше залишалася свіжою:

перед встановленням оновіть зріз на стовбурі приблизно на 1 см;

поставте дерево у спеціальну підставку з резервуаром для води;

щодня перевіряйте рівень води та за потреби доливайте її;

не розміщуйте ялинку біля батарей, камінів та інших джерел тепла;

вибирайте дерево зі свіжою зеленою хвоєю, яка не осипається від легкого дотику.

Окремі рекомендації стосуються ялинок у горщиках. RHS радить заносити такі дерева в оселю якомога пізніше - в ідеалі за тиждень до Різдва, а тримати їх у приміщенні не довше 12 днів.