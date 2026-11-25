Віточка Зварич пояснила, яку музику хоче

Про свої весільні побажання Віточка розповіла у відео в Instagram. Одним із головних пунктів майбутнього весілля вона назвала виступ троїстих музик. Вона хоче, щоб на святі звучала не лише музика від діджея, а й жива українська музика з традиційними інструментами.

"Я хочу, щоб окрім звичайного плейлиста та діджея на моєму весіллі грала жива музика, а саме українські музиканти", - поділилася дівчина.

За словами Віточки, особливу атмосферу святу мають додати цимбали, скрипка та бубон. Вона переконана, що українські музичні традиції заслуговують на повернення у сучасні весільні святкування.

Електронні запрошення замість паперових

Ще одна ідея Віточки - відмовитися від масового друку паперових запрошень. Натомість вона хоче скористатися електронним форматом, який дозволяє заощадити і час, і гроші.

Водночас дівчина не планує повністю відмовлятися від традиційних запрошень. Для деяких особливих гостей вона хотіла б зробити виняток і вручити їх особисто.

Що Віточка сказала про традицію кидання букета нареченої

Від однієї з найпопулярніших весільних традицій учасниця "Холостяка-14" хоче відмовитися повністю. Віточка не планує кидати весільний букет незаміжнім гостям. Натомість кожна з них має отримати окрему живу білу троянду.

"Я хочу особисто вручити кожній незаміжній дівчині по білій живій троянді, аби любові вистачило на всіх", - пояснила вона.

Своє рішення дівчина пов'язує і з досвідом участі в романтичному шоу, де їй довелося побачити, наскільки непростими можуть бути ситуації, пов'язані з боротьбою за увагу.

"Я не хочу спостерігати за цією безпощадною боротьбою за букет між дівчатами, адже кожна заслуговує бути обраною. І це я дуже добре усвідомила після шоу "Холостяк", - зазначила Віточка.

Яким буде перший танець молодят

Не до душі учасниці реаліті й традиція заздалегідь готувати спеціальний повільний танець для наречених. Вона вважає, що численні репетиції та постановка можуть забрати природність моменту.

На її думку, молодята не повинні витрачати дорогоцінний час перед весіллям на вивчення хореографії, особливо якщо вони не займаються танцями професійно.

"Я просто хочу вийти зі своїм нареченим, зі своїм майбутнім чоловіком і просто танцювати і насолоджуватись моментом так, як ми би це робили в звичайний день", - розповіла дівчина.

Чому Віточка не хоче ранку нареченої

Ще один популярний весільний формат, від якого дівчина хотіла б відмовитися, - ранкова фотосесія нареченої. Віточка не бачить сенсу прокидатися вдосвіта, їхати на макіяж і зачіску, орендувати готель або студію та позувати перед камерою.

"Я хочу перед своїм весіллям і важливим днем виспатися", - пояснила Зварич.

Що відомо про стосунки Віти Зварич

Про свого обранця Зварич розповідала в інтерв'ю Styler у жовтні цього року. Як зізнавалася учасниця "Холостяка-14", їх познайомила спільна подруга приблизно рік тому. Після кількох днів спілкування в листуванні вони вирішили зустрітися особисто, однак перше побачення виявилося зовсім не таким, як можна було уявити.

За день до зустрічі Віта серйозно травмувала ногу. Тому замість вечері в ресторані майбутній обранець приїхав до неї додому. Причому не з квітами чи подарунками, а з бинтами, лікувальними мазями та всім необхідним для перев'язки. Чоловік допомагав дівчині доглядати за травмованою ногою.

Віта з усмішкою пригадувала цю історію: замість ошатного образу та романтичної атмосфери її майбутній наречений побачив її в домашній піжамі. Втім, незвичайний початок знайомства не став на заваді їхнім стосункам - пара продовжила спілкування, і згодом між ними виникла романтична історія.

Віта Зварич з нареченим (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Як відбулося освідчення

А у листопаді 2026-го - вже в іншому інтерв’ю для Styler - Зварич розповіла про пропозицію, яка стала повною несподіванкою.

Пара заздалегідь запланувала фотозйомку в мальовничих локаціях Пущі-Водиці, і дівчина навіть не підозрювала, що ця зустріч стане особливою. У певний момент її коханий-військовий попросив заплющити очі, а коли вона розплющила їх, побачила його перед собою на одному коліні з квітами та обручкою.

Спочатку Віта відреагувала сміхом, адже зовсім не очікувала такого повороту. Однак згодом майбутній наречений виголосив довгу та зворушливу промову, яка розчулила дівчину до сліз.

Не обійшлося й без кумедного моменту. Коли чоловік запитав Віту, чи погоджується вона стати його дружиною, дівчина присіла поруч із ним, поцілувала коханого та одразу почала розглядати обручку. Прикраса настільки їй сподобалася, що вона на мить забула відповісти на головне запитання.

Нареченому довелося нагадати коханій, що він усе ще чекає на відповідь. Зрештою Віта запевнила його, що сумнівів немає, і з радістю погодилася вийти за нього заміж.

Віточка з "Холостяка-14" (фото надане Вітою Зварич)

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