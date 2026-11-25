За роки існування "Холостяка" глядачі побачили чимало розкішних побачень: романтичні подорожі, вечері в дорогих ресторанах, польоти та екзотичні локації. Проте, не кожна зустріч головних героїв потребувала масштабної підготовки. Іноді для романтики вистачало лише двох людей і мінімальних витрат.

Styler поділиться спогадами про п'ять найпростіших і найдешевших побачень за різні сезони романтичного шоу.

Іраклі Макацарія та Анетті Жернова - поцілунок на кінному побаченні

У четвертому випуску шостого сезону Іраклі Макацарія запросив Анетті Жернову на побачення, яке запам'яталося не лише першим поцілунком Холостяка на проєкті.

Для зустрічі він підготував кінну прогулянку. Щоправда, виявилося, що дівчина не надто комфортно почувалася поруч із кіньми через попередній невдалий досвід. Це трохи ускладнило початок побачення, але зрештою пара змогла порозумітися.

Макацарія і Жернова на побаченні (скриншот)

Під час спілкування Анетті відверто розповіла про себе, а Іраклі зізнався, що починає відчувати до неї симпатію. Зустріч завершилася поцілунком, який став першим у шостому сезоні.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь - притулок для тварин

У шостому випуску тринадцятого сезону Олександр "Терен" Будько запросив Інну Бєлєнь на незвичайне індивідуальне побачення. Замість романтичної вечері чи розваг пара вирушила до притулку для тварин.

Там учасники не просто спостерігали за чотирилапими, а й долучилися до догляду за ними. Вони годували коней, приділяли увагу котам та вигулювали собак.

Інна Бєлєнь і "Терен" (скриншот)

Після корисної справи Терен та Інна влаштували пікнік, під час якого змогли поговорити про особисте, стосунки та сімейні цінності.

Зустріч вийшла зовсім не схожою на звичні побачення шоу. Тут не було розкішного антуражу, зате знайшлося місце для турботи про тварин і спільної доброї справи.

Рожден Анусі та Аня - шарлотка за рецептом із родинного зошита

Замість походу до ресторану Рожден Анусі вирішив провести побачення з Анею на кухні. Удвох вони взялися за приготування шарлотки за сімейним рецептом співака. За роботою обговорювали різні теми, а згодом дівчина познайомилася і з друзями Холостяка.

Аня и Рожден (фото: СТБ)

Проте спільне приготування десерту не змінило ставлення Рождена до учасниці. Він не побачив між ними романтичної перспективи й вирішив не продовжувати знайомство. Уже на Церемонії троянд співак попрощався з Анею, тож для неї участь у шоу завершилася.

Михайло Заливако та Анна Богдан - вечеря по відео

Через хворобу Анна Богдан не могла зустрітися з Михайлом Заливаком особисто. Учасниця захворіла на COVID-19 та перебувала на самоізоляції. Та Холостяк не захотів відкладати знайомство й організував побачення через Skype.

Для Анни замовили вечерю, а сам Михайло приєднався до неї онлайн. Він також підготував подарунок - сережки, а наприкінці розмови вручив дівчині троянду. Анна зізналася, що не чекала на таку зустріч і навіть не встигла до неї підготуватися: була вдома у спортивному костюмі та без макіяжу.

Богдан і Заливако (скриншот)

Попри те, що перше побачення відбулося через екран, ця історія отримала продовження. Анна пройшла шлях до фіналу й стала обраницею Михайла. Після закінчення проєкту вони спробували побудувати стосунки поза камерами, навіть жили разом, однак приблизно через рік оголосили про розставання.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук - купання у ванні посеред саду

Для останнього побачення з Надін Головчук Тарас Цимбалюк підготував кілька несподіванок. Спочатку вони разом ліпили з глини посуд, а потім актор запросив дівчину до незвичайної локації - просто посеред яблуневого саду на пару чекала ванна з гарячою водою та пелюстками троянд.

Надін не одразу наважилася на таку пропозицію. Вона зізналася, що їй ніяково оголюватися перед камерами, але зрештою погодилася. Пара разом скупалася, цілувалася та спілкувалася. Побачення відбулося напередодні фіналу, тож для Тараса це була одна з останніх можливостей провести час із дівчиною перед остаточним рішенням.

Тарас і Надін на побаченні (скриншот)

У фіналі актор обрав Надін і подарував їй обручку. Однак після завершення шоу їхній роман не отримав продовження на довгі роки. Попри спроби бути разом поза проєктом, пара зрештою розійшлася.