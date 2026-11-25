Станом на 25 листопада вартість базових продуктів в українських супермаркетах помітно різниться. Найбільший розрив у цінах спостерігається на гречку та яйця, тому порівняння пропозицій торговельних мереж допоможе скоротити витрати на продуктовий кошик.

Скільки коштують продукти та де їх вигідніше купувати, пише Styler.

Скільки коштує хліб

Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою від 350 до 380 г. Станом на 25 листопада в супермаркетах представлені такі пропозиції:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн.

"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

"Ашан" - батон "Київхліб" "Золотистий", нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 25 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

Вартість у супермаркетах становить:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,50 грн.

"Сільпо" - молоко "Премія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Селянське", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн замість 56,00 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Скільки коштують яйця

Для аналізу обрали курячі яйця першої категорії в упаковках по 10 штук.

Станом на 25 листопада ціни такі:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 59,90 грн замість 63,90 грн.

"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 63,30 грн.

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Вартість гречки

Серед п'яти категорій продуктів найбільшу різницю в цінах зафіксували на гречану крупу. Для порівняння обрали упаковки вагою 1 кг.

Ціни розподілилися так:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.

"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Ціни на соняшникову олію

В останній категорії порівняли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

У торговельних мережах представлені такі пропозиції:

АТБ - олія "Своя лінія", соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

"Сільпо" - олія "Премія", соняшникова рафінована, 500 мл - 53,99 грн замість 56,99 грн.

"Ашан" - олія Auchan, соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

NOVUS - олія "Щедрий Дар", соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик 25 листопада

Ми підрахували загальну вартість обраних продуктів у кожній торговельній мережі. До набору увійшли одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

Загальна вартість набору становить:

АТБ - 280,33 грн.

"Сільпо" - 204,17 грн.

"Ашан" - 268,90 грн.

NOVUS - 280,58 грн.

Найдешевше обраний набір продуктів обійдеться в "Сільпо" - 204,17 грн. Найдорожчим серед порівнюваних виявився кошик у NOVUS - 280,58 грн.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Тому наведені результати показують вартість конкретних товарів, а не загальний рівень цін у кожній торговельній мережі.

Ціни перевірено 25 листопада 2026 року. Вони можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності продукції та терміну дії знижок.